$!Alumnos de Villa Unión visitan las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Alumnos y docentes de la Primaria Lic. Adolfo López Mateos, ubicada en la sindicatura de Villa Unión, visitaron las instalaciones de la Cuarta Región Naval en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina-Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que esta visita se dio en el marco del Plan Nacional de Atención a las Causas y de las Jornadas de Paz.

Las actividades iniciaron con la participación de personal de Infantería de Marina, quienes instalaron un stand donde expusieron uniformes, equipo táctico y de radiocomunicación; asimismo, los alumnos conocieron los vehículos con los que cuenta esta institución.