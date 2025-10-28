$!Alumnos del Instituto Mazatlán muestran su fe en peregrinación por el Día de San Judas Tadeo

MAZATLÁN._ Como uno de las últimas actividades realizadas durante el día de San Judas Tadeo, alumnos y docentes del Instituto Mazatlán participaron en su tradicional peregrinación en honor al Santo de las Causas Difíciles, donde mostraron su devoción con oración y compromiso.

Encabezados por las religiosas de la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe (HSCMG), alrededor de 50 niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria cruzaron las calles del fraccionamiento Sábalo Country para cumplir un año más de tradiciones.