$!Alumnos del Instituto Mazatlán muestran su fe en peregrinación por el Día de San Judas Tadeo

MAZATLÁN._ Como uno de las últimas actividades realizadas durante el día de San Judas Tadeo, alumnos y docentes del Instituto Mazatlán participaron en su tradicional peregrinación en honor al Santo de las Causas Difíciles, donde mostraron su devoción con oración y compromiso.
Encabezados por las religiosas de la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe (HSCMG), alrededor de 50 niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria cruzaron las calles del fraccionamiento Sábalo Country para cumplir un año más de tradiciones.
La salida fue en punto de las 16:00 horas en las instalaciones del plantel, para cruzar las calles del bulevar del Marlín, luego calle del Atún hasta la avenida del Pulpo, donde giraron a avenido del Tiburón. Posteriormente llegaron a calle del Calamar para avanzar todo derecho rumbo a la parroquia de San Judas Tadeo.
Durante el recorrido, los estudiantes y maestros realizaron oraciones como el ‘Padre Nuestro’ y el ‘Ave María’ para rendir tributo a la figura del Santo patrono de las Causas Difíciles, que también hizo el recorrido sobre una camioneta para proteger la marcha de todos los infante.
Tras su llegada a la parroquia, los niños y jóvenes del Instituto Mazatlán se unieron a los fieles devotos de la magna peregrinación a pie de Villa Unión, para que el padre Horario Hernández les dieran la bienvenida y todos juntos pasarán a la misa especial de las 17:00 horas. Ahí los esperaban ya decenas de feligreses vestidos de San Judas.