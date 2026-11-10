Alza de turbosina y problemas de motores afectan capacidad aérea: OMA

El aumento en el precio de la turbosina y la salida de servicio de aeronaves de empresas como Viva Aerobus por problemas con motores Pratt & Whitney, han reducido la capacidad de las aerolíneas y repercutido en el movimiento de pasajeros, señaló Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Aviación de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA.

Muñoz Martín explicó que el combustible pasó de alrededor de 2 dólares por galón a alcanzar hasta 4.6 dólares, lo que ha presionado los costos de las compañías y motivado ajustes en su oferta.

“Anteriormente las aerolíneas pagaban cerca de 2 dólares por galón de turbosina y ahorita está llegando hasta 4.6 dólares. Eso, pues, obviamente las ha obligado a disminuir un poco la capacidad para poder compensar los costos que están generando estos incrementos”, comentó.

El director del OMA mencionó que a este escenario, se suma la situación de Viva Aerobus, que notificó al mercado problemas con los motores de parte de su flota y ha tenido que mantener en tierra más de 34 aeronaves, equivalentes a aproximadamente el 30 por ciento de sus equipos.

En este sentido, Muñoz Martín sostuvo que esa reducción de aviones disponibles ha tenido un impacto importante en el mercado y en las terminales donde la compañía mantiene una presencia significativa, pues en el caso de OMA, destacó a Monterrey, donde se encuentra la principal base de operaciones de la empresa, dentro del grupo aeroportuario.

“En Grupo OMA, Viva (Aerobus) tiene su principal base de operaciones en Monterrey y, pues, obviamente, derivado de esta situación con Pratt & Whitney hemos tenido estos decrementos que se han apuntalado sobre todo desde el mes de septiembre”, declaró.

Al explicar el comportamiento de los aeropuertos del grupo, precisó que las afectaciones generales conviven a la par con incrementos de doble dígito en terminales regionales como San Luis Potosí y Durango. De esta forma, indicó que esos crecimientos responden tanto a la incorporación de nuevas rutas como al tamaño de la base de pasajeros de cada aeropuerto, pues una conexión adicional tiene un efecto porcentual mayor en una terminal con menor movimiento.

“Hay aeropuertos regionales como San Luis Potosí y Durango que han mostrado incrementos a doble dígito y también parten de una base un poco más pequeña, entonces agregar una ruta refleja incrementos a doble dígito”, dijo.

Para ilustrar la diferencia, Muñoz Martín expuso que San Luis Potosí tuvo una base aproximada de 850 mil pasajeros en 2025, mientras que la de Durango fue de alrededor de 600 mil, mientras que, en comparación, mencionó que Monterrey cuenta con un volumen de 15.8 millones de pasajeros.

De esta forma, explicó que sumar 100 mil viajeros representa un crecimiento proporcionalmente mayor para una terminal regional que para un aeropuerto con un flujo de varios millones.

Ante los ajustes operativos de las aerolíneas, Muñoz Martín reconoció que no es posible anticipar por completo los cambios, por lo que OMA trabaja en ampliar la diversidad de compañías y servicios en sus aeropuertos, mencionando como ejemplo la llegada de Air Canada a Mazatlán, que forma parte de las acciones para reducir la dependencia de determinados operadores.

“Lo que estamos haciendo es seguir trabajando en la diversificación de los servicios, como es el ejemplo de la llegada de Air Canada a Mazatlán, para también diversificar el riesgo”, manifestó.

El directivo explicó que cada aerolínea toma decisiones distintas para proteger su rentabilidad y organizar sus operaciones. Por ello, contar con más empresas permite disminuir la exposición de los aeropuertos a los cambios de una sola compañía.

“Cada aerolínea protege su rentabilidad y sus operaciones de manera distinta. Entonces, en la medida que nosotros tengamos más operadores en los aeropuertos, pues vamos a estar menos expuestos a estos cambios de estrategia”, señaló.

Muñoz Martín también se refirió al mercado entre México y Estados Unidos, donde, según explicó, decisiones comerciales de aerolíneas estadounidenses han influido en la disminución del tráfico transfronterizo, por lo que señaló que Alaska y American Airlines, optaron por concentrarse más en sus operaciones domésticas, lo que repercute en la oferta hacia otros mercados.

“Alaska y American actualmente decidieron enfocarse más en el mercado doméstico, por eso es que vemos decrementos a nivel país en el mercado transfronterizo, pero eso no responde necesariamente a la situación de México, sino más a una estrategia que ellos definieron para cubrir ciertos mercados”, puntualizó.