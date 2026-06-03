$!Alzan la voz en Mazatlán contra plantas de amoniaco y metanol en Ohuira y Topolobampo

MAZATLÁN._ Con pancartas, entonando consignas y llamando a la defensa del medio ambiente, decenas de mazatlecos se congregaron este miércoles en el parador turístico de Las Letras de Mazatlán para sumarse a la manifestación de resistencia contra la instalación de una planta de amoniaco y otra de metanol en las bahías de Ohuira y Topolobampo, en Ahome. La manifestación reunió a ambientalistas, biólogos, activistas y ciudadanos preocupados por las posibles afectaciones que dichos proyectos podrían generar en uno de los ecosistemas costeros más importantes de Sinaloa.





En el punto de encuentro, el ciudadano defensor del medio ambiente, Gildardo Izaguirre, explicó cómo la planta de amoniaco contempla procesos industriales de gran escala mediante el uso de enormes reactores que operan bajo altas temperaturas y presiones. Señaló que la magnitud de la infraestructura y las condiciones en las que funcionaría representan un riesgo para el equilibrio ecológico en la Bahía de Ohuira, sistema lagunar que sirve como área de reproducción y desarrollo para numerosas especies marinas. “La gente ya despertó. Al ver esas maquinonas dijeron ‘va en serio, nos van a fregar la bahía’. Los mayos yoremes de cuatro pueblos tienen tomada la puerta del muelle fiscal de Topolobampo e impiden que salga la maquinaria que va destinada a la fábrica”, comentó. “Queremos que los biólogos hagan otra vez los estudios para demostrar que cualquier cambio en la temperatura o en la salinidad puede afectar a las larvas de peces y camarones”.





El activista destacó que en esa zona se desarrollan larvas de camarón, peces y cangrejos, además de albergar una importante biodiversidad que sostiene actividades pesqueras y económicas de comunidades locales. Asimismo, recordó que en la cercana bahía de Topolobampo existe una reconocida población de delfines, entre ellos el ejemplar conocido popularmente como “El Pechocho”, considerado un símbolo de la región.





Por su parte, el biólogo Jaime Renán Ramírez resaltó la solidaridad de los asistentes con las comunidades indígenas yoremes y los habitantes del norte de Sinaloa que mantienen la lucha contra los proyectos petroquímicos. El especialista subrayó que el sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María es un humedal de gran relevancia ecológica y cuenta con reconocimiento internacional como sitio Ramsar, una categoría otorgada a ecosistemas considerados de importancia para la conservación de la biodiversidad. “Estos proyectos extractivistas resumen el gran problema ambiental global que estamos padeciendo en muchos rincones del planeta. Se trata de recursos que han sido disfrutados y custodiados durante generaciones por poblaciones originarias y por las comunidades que habitan la región”, dijo. “El sistema lagunar Ohuira-Topolobampo-Santa María tiene una importancia ecológica extraordinaria y merece una protección real”.





Tras la intervención de más especialistas y defensores del medio ambiente, la manifestación continuó realizando un recorrido simbólico por la glorieta de La Perla, ubicada donde convergen las avenidas Del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, donde los participantes dieron dos vueltas al monumento mientras coreaban “¡Aquí No!”, portando pancartas con mensajes de rechazo a los proyectos petroquímicos. Entre las imágenes que destacaron durante la protesta, se encontró la de “El Pechocho” portando su famosa “varita” con la que suele comunicarse para decir que no a la continuidad de estos proyectos, siendo este delfín un habitante de la Bahía de Topolobampo desde aproximadamente 30 años y se ha convertido en un símbolo de la defensa de la bahía y de la biodiversidad del norte de Sinaloa.