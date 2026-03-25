$!Alzarán la voz por Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, en el partido México contra Portugal este sábado

MAZATLÁN._ La desaparición en Mazatlán del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, que desde hace más de cinco meses sigue sin ser encontrado, será visibilizado al alzar la voz en el partido México contra Portugal este próximo sábado 28 de marzo, informó su mamá Brenda Valenzuela Gil.
A través de su cuenta en redes sociales, Valenzuela Gil dijo que alzarán la voz, porque a más de cinco meses después, Carlos Emilio sigue sin ser encontrado.
“Porque el tiempo pasa y las respuestas no llegan. Porque en México no podemos seguir normalizando la espera ni el silencio. Estaremos presentes en el partido México vs Portugal para visibilizar lo que está pasando, para nombrarlo, para que nadie pueda ignorarlo”, afirmó Brenda.
“Hoy no es solo por Carlos Emilio. Es por todos los que faltan. Por todas las familias que siguen buscando. Su caso es uno entre miles y miles que suceden. A quienes puedan acompañar: su presencia importa. A quienes no: difundan, compartan, nombren. Que se vea. Que se escuche. Porque hasta encontrarlo, no vamos a dejar de insistir”.
De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, el joven duranguense vino a Mazatlán a festejar su cumpleaños 21 y la madrugada del 5 de octubre del 2025 se dirigió al baño, pero ya no regresó a la mesa del bar Terraza Valentinos, cuyo propietario es el ex titular de Turismo y de Economía de Sinaloa, Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas, ubicado en la Zona Dorada, de este puerto, donde lo esperaban sus acompañantes.
Ante la fuerte difusión a nivel estatal y nacional que generó este hecho, el 23 de octubre de ese mismo año el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que se estaba trabajando en la investigación de este caso y anunció un cateo a ese lugar.
Horas después el Secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ricardo Velarde Cárdenas, propietario de dicho bar, presentó su renuncia al cargo público para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad, informó el Gobierno del Estado en un comunicado de prensa.
En noviembre pasado, cuando la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aún tenía las investigaciones de este caso en sus manos, la titular de esta dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que hasta ese mes se llevaban 5 cateos a inmuebles en Mazatlán relacionados con estos hechos.