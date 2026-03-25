$!Alzarán la voz por Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, en el partido México contra Portugal este sábado

MAZATLÁN._ La desaparición en Mazatlán del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela, que desde hace más de cinco meses sigue sin ser encontrado, será visibilizado al alzar la voz en el partido México contra Portugal este próximo sábado 28 de marzo, informó su mamá Brenda Valenzuela Gil.

A través de su cuenta en redes sociales, Valenzuela Gil dijo que alzarán la voz, porque a más de cinco meses después, Carlos Emilio sigue sin ser encontrado.

“Porque el tiempo pasa y las respuestas no llegan. Porque en México no podemos seguir normalizando la espera ni el silencio. Estaremos presentes en el partido México vs Portugal para visibilizar lo que está pasando, para nombrarlo, para que nadie pueda ignorarlo”, afirmó Brenda.

“Hoy no es solo por Carlos Emilio. Es por todos los que faltan. Por todas las familias que siguen buscando. Su caso es uno entre miles y miles que suceden. A quienes puedan acompañar: su presencia importa. A quienes no: difundan, compartan, nombren. Que se vea. Que se escuche. Porque hasta encontrarlo, no vamos a dejar de insistir”.