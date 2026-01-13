Amanece Mazatlán con intervalos de lluvias ligeras por segunda tormenta invernal

Mazatlán amaneció con intervalos de lluvias ligeras en algunas zonas de la ciudad, generados por la segunda tormenta invernal de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que para este martes dicha tormenta generará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, así como lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, al final del día se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano.

El ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del País.

”Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Sinaloa, sin lluvias en Sonora”, añadió el SMN.

”Por la mañana ambiente frío en sierras de Sinaloa y muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde ambiente templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sonora y Sinaloa”.

Para Sinaloa y otras entidades del país se prevén para este martes lluvias de 5 a 25 milímetros o litros por metro cuadrado y temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas.

Para el municipio de Mazatlán se pronostica para este 13 de enero cielo nublado, temperaturas de 18 a 23 grados, lluvias de 3 milímetros y vientos de 5 a 10 kilómetros con rachas de 12 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.