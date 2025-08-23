$!Amanece Mazatlán con ligeras lluvias y podrían intensificarse señala Protección Civil

MAZATLÁN._ Con ligeras lluvias amaneció la mañana de este sábado el puerto en diferentes zonas de la ciudad, un escenario que podría intensificarse durante el transcurso del fin de semana, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación de Protección Civil en Mazatlán.

Así lo informó el titular de esta dependencia, Óscar Osuna Tirado, el cual señaló que estas condiciones se presentan debido al monzón mexicano, fenómeno meteorológico que se está presentando en el Océano Pacífico y afecta directamente a Sinaloa.

“Esperamos que este fin de semana se den las precipitaciones que están pronosticadas, el llamado a la ciudadanía es que se prevenga, es importante que siempre se informen de los boletines oficiales”, comentó.

Ante esta situación, Osuna Tirado hizo un llamado a la ciudadanía para realizar trabajos de prevención durante los momentos más intensos de lluvia para evitar que se presente alguna situación de emergencia y pongan en peligro su bienestar.

“Siempre estamos al pendiente y que la gente cuando tengamos precipitaciones muy fuertes siempre evite moverse, esté en un lugar seguro para evitar que tenga un incidente”, señaló.