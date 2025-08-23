$!Amanece Mazatlán con ligeras lluvias y podrían intensificarse señala Protección Civil

MAZATLÁN._ Con ligeras lluvias amaneció la mañana de este sábado el puerto en diferentes zonas de la ciudad, un escenario que podría intensificarse durante el transcurso del fin de semana, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación de Protección Civil en Mazatlán.
Así lo informó el titular de esta dependencia, Óscar Osuna Tirado, el cual señaló que estas condiciones se presentan debido al monzón mexicano, fenómeno meteorológico que se está presentando en el Océano Pacífico y afecta directamente a Sinaloa.
“Esperamos que este fin de semana se den las precipitaciones que están pronosticadas, el llamado a la ciudadanía es que se prevenga, es importante que siempre se informen de los boletines oficiales”, comentó.
Ante esta situación, Osuna Tirado hizo un llamado a la ciudadanía para realizar trabajos de prevención durante los momentos más intensos de lluvia para evitar que se presente alguna situación de emergencia y pongan en peligro su bienestar.
“Siempre estamos al pendiente y que la gente cuando tengamos precipitaciones muy fuertes siempre evite moverse, esté en un lugar seguro para evitar que tenga un incidente”, señaló.
Por otro lado, el coordinador de Protección Civil extendió la advertencia a turistas y locales que visiten las playas del puerto, explicando que este sábado se presenta mar de fondo, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Marina.
Y aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna restricción para las actividades marítimas, recomendó atender a la señalización de bandera en playas y seguir las indicaciones de los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático.
Osuna Tirado insistió en la importancia de la colaboración ciudadana en esta temporada de lluvias, especialmente en lo referente al manejo de basura, con la finalidad de evitar situaciones de inundaciones o derrame de aguas negras.
“Es importantísimo que cuando tienen su basura afuera para que la recoja el camión recolector y empieza a llover, que la resguarden para evitar que se la lleve el agua y eso nos tape las rejillas, se vaya a los canales y nos provoque una inundación mucho más rápido”, dijo.
“La ciudadanía debe tener esa sinergia de que nos ayude con este tipo de acciones”, agregó.
Finalmente, Osuna Tirado aseguró que todos los refugios temporales del puerto se encuentran habilitados para activarse en caso de cualquier emergencia que la población requiera.
Señaló que en caso de presentarse una situación de este tipo, Protección Civil notifica de inmediato a la ciudadanía y ofrece el apoyo de traslado hacia estos espacios de resguardo conforme se van saturando.