Mazatlán
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Clima

Amanece Mazatlán con lluvias y encharcamientos

Las precipitaciones no han frenado las actividades cotidianas
Belizario Reyes |
15/06/2026 08:02
15/06/2026 08:02

El municipio de Mazatlán amaneció este lunes con lluvias, pero hasta el momento las personas realizan sus actividades de la manera más normal posible.

En la ciudad la gente va a las escuelas y trabajos ya sea en vehículos particulares o en el transporte público que pasa en sus horarios cotidianos.

$!Amanece Mazatlán con lluvias y encharcamientos

Aunque hay encharcamientos en partes bajas de vialidades hasta el momento no se reporta ningún cierre a la circulación vehicular de tramos de calles o avenidas.

Desde el domingo el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronóstico para zonas de Sinaloa, Durango y Nayarit lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado.

Este día se mantiene cielo nublado y continúan las lluvias en Mazatlán.

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