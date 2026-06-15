$!Amanece Mazatlán con lluvias y encharcamientos

El municipio de Mazatlán amaneció este lunes con lluvias, pero hasta el momento las personas realizan sus actividades de la manera más normal posible.
En la ciudad la gente va a las escuelas y trabajos ya sea en vehículos particulares o en el transporte público que pasa en sus horarios cotidianos.
Aunque hay encharcamientos en partes bajas de vialidades hasta el momento no se reporta ningún cierre a la circulación vehicular de tramos de calles o avenidas.
Desde el domingo el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronóstico para zonas de Sinaloa, Durango y Nayarit lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado.
Este día se mantiene cielo nublado y continúan las lluvias en Mazatlán.