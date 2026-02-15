$!Ambiente festivo se vive en el malecón previo al desfile del Carnaval de Mazatlán

Instaladas cerca del Monumento a los Lobos Marinos, varias personas comenzaron la fiesta con baile, cantos y una sana convivencia que refleja la ansias por vivir el festejo, mientras otros aprovechan para comer ceviche, botonas y hasta algún taco.

MAZATLÁN._ Mientras esperan a que pase el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 este domingo por el malecón, asistentes que se encuentran a la altura de la Avenida de los Deportes calientan motores para recibir con gran ambiente a los carros alegóricos.

Por otro lado, en los camellones cerca de la antigua Secretaría de Turismo también hay una gran afluencia de gente esperando en sus sillas. En tanto, los más pequeños juegan y corren para matar el tiempo, ante las miradas de sus padres.

Conforme avanza el reloj, dicha zona del malecón sigue recibiendo a más gente desde el Acuario y la avenida Cruz Lizárraga, donde los vendedores ambulantes también están presentes.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército patrullan el área para mantener el orden.