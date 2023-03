Pese a las amenazas que ha recibido la actual directora del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” para que deje el cargo por los cambios que realiza, no se cederá a presiones y el ordenamiento continuará en ese lugar, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Se lo sentenciaron a la doctora, se lo dijeron: vamos a hacerte la vida de cuadritos, se lo dijeron en su cara, le pusieron un muñeco sin cabeza ahí y la quisieron amedrentar, le pusieron en el cristal del carro escritos y amenazándola, no va ceder ni tampoco yo voy a ceder porque están molestos, quienes parte del personal, parte de los médicos que cobraban sin trabajar”, expresó González Zataráin en entrevista este jueves.

“Parte de los especialistas que una vez al mes se presentaban y cobraban una iguala y que les están pidiendo que se presenten, que trabajen”, reveló.

Reiteró que no cederá a las presiones para que salga de ese cargo la directora Claudia Pérez Ramírez, quien asumió esa responsabilidad el pasado 15 de enero, pues él sabe de los resultados que está dando.

“No voy a ceder pues yo sé los resultados que me está dando, son resultados de vigilar, hay mucha gente agradecida, hay muchísimos agradecidos que me dice oiga es que este medicamento me lo negaron durante mucho tiempo, ahora me salieron con receta de noviembre y diciembre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, no estaba la doctora, la doctora llegó el 15 de enero, pero traen recetas desde noviembre, diciembre del año pasado”, añadió González Zataráin.

“Tras cirugías que no les programaron desde marzo del año pasado, hoy se las estamos programando, se les calendariza, se les ordena y yo les decía hoy hay más atención, mucha más atención que la que tenían, pero hay más crítica porque ya no permitimos que a río revuelto haya ganancia de pescadores, nada más le quitamos ahí el control a unos cuantos y eso se lo sentenciaron a la doctora, le dijeron: vamos a hacerte la vida de cuadritos”, dijo el Alcalde.

Dio a conocer que en estas presiones contra la directora del Hospital Municipal también hay uno que otro personal sindicalizado, pues hay de todo, hasta personal de confianza.

“Vamos a exponer este tema en Cabildo, con los regidores, una reunión previa, porque resulta ser que con la dinámica que daremos de atención, y que a mí sirve esta protesta, les voy a decir por qué, porque esto me va servir para que después no me digan por qué se gastaron tanto dinero en medicamento, por qué se gastaron tanto dinero en el hospitalito, se va acabar el presupuesto del año 2023 a más tardar en mayo, son como 85 millones de pesos, más o menos anda igual (que el del 2022), no creció”, expuso el Presidente Municipal.

“Pero qué es lo que pasa, que hoy se va a terminar antes, el año pasado también se les terminó el septiembre, tuvieron que hacer un adendum, tuvieron que hacer una serie de cosas, pero para que se den cuenta cómo nos lleva el hospitalito, ahora sí que nos lleva de la cola porque este tema, se está acabando en mayo (el presupuesto) y van a decir en qué, ah sí, la diferencia es que esta doctora, la directora y su equipo sí tienen expediente de cada gasto, cada tema, antes no”.

Se enojan los médicos porque cuando hay una cirugía se les pide que entreguen no solamente la orden de la misma sino todo el expediente, dónde se le hizo la misma, que entregue el disco sobre cómo fue el proceso de la cirugía, el resultado de la misma y se preguntan por qué tienen que hacerlo, pero no deben hacer porque eso es la forma de comprobar que se realizó para que en una auditoría se pueda comprobar que se realizó esa cirugía, continuó el Alcalde, entre otros puntos.

Precisó que se tendrá que hacer una ampliación presupuestal para dicho Hospital Municipal, pero para ello seguramente se le quitarán recursos a otras áreas.

El titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, manifestó al presentar su informe del Primer Semestre del 2022 ante el Cabildo que se han presentado tres denuncias por el caso de los medicamentos en el Hospital Municipal en mención.

Por su parte el Regidor panista Martín Pérez Torres manifestó ante personal de medios de comunicación que se hizo llegar una denuncia anónima que al iniciar el actual trienio con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se le dio presuntamente un contrato a un proveedor para que surta medicamentos a dicho Hospital de esa fecha hacia adelante, hasta el 2024, por lo que se debe investigar esta situación.