$!Amenizará Mi Banda El Mexicano la noche del Grito de Independencia en Mazatlán

Palacios Domínguez confirmó que será está reconocida banda la encargada de poner el ritmo a esta velada mexicana, la cual iniciará con una verbena popular y culminará con el tradicional acto cívico encabezado por ella misma desde el balcón del Palacio Municipal.

De nueva cuenta la Plazuela República se convertirá en el punto de encuentro de miles de mazatlecos y turistas este 15 de septiembre durante la conmemoración del Grito de Independencia, donde el emblemático grupo del puerto buscará conectar a través de sus canciones que se han convertido en clásicos de la música popular mexicana.

Con su estilo inconfundible y el carisma que los ha llevado a ser reconocidos en todo el País, será el conjunto Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio el atractivo principal durante los festejos patrios, así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El elenco artístico es una banda local que es muy querida por los mazatlecos, me refiero a la banda El Mexicano, que ellos son los que van a estar amenizando nuestras fiestas patrias, donde vamos a estar celebrando la independencia de los mexicanos”, comentó.

La Alcaldesa agregó que gracias al apoyo de empresarios que se sumaron a la organización de este evento, se tiene garantizado un espectáculo de calidad para las y los mazatlecos.

“Vamos a contar con el apoyo de los empresarios, estamos muy agradecidos por poder tener estos artistas que estoy segura van a amenizar de una manera muy entusiasta a todas y todos los mazatlecos”, agregó.

En lo que respecta a la celebración, la Alcaldesa expresó que la verbena será totalmente gratuita y para que las familias del puerto puedan disfrutar de antojitos típicos, música en vivo y un ambiente seguro.

Así mismo, reiteró que se estará implementando un operativo especial de seguridad y logística para asegurar que la celebración se realice en orden, con accesos y salidas controladas y la participación de cerca de mil 500 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

“Los invitamos a que lleguen temprano, que estén muy atentos a los accesos, donde vamos a tener seguridad para todos y para una mejor organización y logística. Los vamos a socializar y dar a conocer a través de las redes sociales”, declaró.

Palacios Domínguez señaló que con la elección de Mi Banda El Mexicano se estará garantizando un ambiente festivo, además de resaltar el talento local en una de las fechas más significativas del País.

Así mismo, destacó que la agrupación con una vasta trayectoria ha llevado el nombre de Mazatlán a escenarios nacionales e internacionales, por lo que el municipio se prepara para vivir una noche de identidad, tradición y fiesta, donde lo cívico y lo cultural se unirán en un mismo espacio.

“Ahorita mismo vamos a lanzar ya el póster para la invitación, esta es una invitación para todas y todos los mazatlecos, un evento totalmente gratuito, la verbena popular, la celebración del evento cívico del grito y por supuesto, la fiesta con Mi Banda el Mexicano”, puntualizó.