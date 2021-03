“Nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades, se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres como nunca.

Tenemos ese compromiso de que haya una auténtica democracia en Sinaloa y en todo el país, es la asignatura pendiente de México, la democracia”, aseguró.

“Yo le escribí una carta a todos los gobernadores para hacer un acuerdo en favor de la democracia, cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, cuidar que no se compren los votos, que no se rellenen las urnas, que no se acarree a la gente a votar, que no se falsifiquen las actas, que no haya fraude electoral”, dijo.