ROSARIO._ Al encabezar la inauguración del nuevo distrito de riego de la Presa Picachos en El Matadero, Rosario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el apoyo al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí, tiene todo mi apoyo el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y vamos a regresar, ya les dije, vamos a regresar por última vez en mi caso de visita en Sinaloa a finales del mes de septiembre, vamos a regresar”, añadió.

El Mandatario, quien este domingo se encontraba en compañía de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, apuntó que ambos regresarán para inaugurar el distrito de riego de la Presa Santa María en Rosario y para inaugurar la carretera de San Ignacio a Tayoltita, Durango.

Este refrendo al apoyo al Gobernador de Sinaloa se da luego de que en una carta del capo Ismael “El Mayo” Zambada, mencionó que fue secuestrado el 25 de julio en Culiacán y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, tras ser convocado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a una supuesta reunión con Rocha Moya y el fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, para mediar en un conflicto entre los líderes políticos de la entidad.

Ese mismo día, Cuén Ojeda fue perdió la vida tras ser agredido a balazos y en una primera versión se dijo que en un intento de robo de la camioneta en que viajaba en una gasolinera, pero Zambada García expresó en su carta difundida por su abogado que fue asesinado en el mismo lugar en que él fue secuestrado en Culiacán.

Rocha Moya se deslidó públicamente al decir que ese día él viajó a Los Ángeles, California, con integrantes de su familia para disfrutar de vacaciones, pero tuvo que regresar al día siguiente tras enterarse de esos hechos violentos.



Dice el Presidente que se va contento

En el evento, Andrés Manuel López Obrador también recalcó que se va muy contento porque la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es una persona preparada, con experiencia, convicciones y, lo más importante, con sentimientos y buen corazón.

“Además, y aquí vuelve la suerte, de que voy a entregar la banda presidencial a una mujer y es un hecho histórico porque se habla de 200 años de México independiente, pero no, cuando menos son 500 años porque desde que llegaron los españoles impusieron a puro hombre en la Nueva España”, dijo.

”Es muy importante, mucho muy importante, es histórico y por eso me voy muy tranquilo, además a mis adversarios que hablan de reelección no, yo soy maderista, soy partidario de ‘Sufragio Efectivo, no Reelección’. pero no es solo eso, es un asunto de convicción, de principio, lo sostengo y eso lo recomiendo a todos, que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, porque eso no es la felicidad verdadera. La felicidad no es cobrar dinero ni tener bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”.