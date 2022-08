AMLO visitará el fin de semana la termoeléctrica de Mazatlán, confirma Rocha Moya

Este domingo 28 de agosto el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la termoeléctrica “José Aceves Pozos”, en el ejido El Castillo, en Mazatlán, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Viene el domingo, él tiene una agenda con la Comisión Federal de Electricidad, va ir a visitar la termoeléctrica de Mazatlán”, informó.

-- ¿Viene a revisar el programa de Internet?

“Sí, pero no, es muy definido porque además va a visitar cuántos estados, seis puntos, entonces nada más viene a eso”.

-- ¿Entonces la reunión en la termoeléctrica sería privada?

“No sé, porque mira, el viernes se va a reunir Alejandro (Higuera) con la avanzada y ahí es donde termina el carácter de la agenda”.

“Sí, nada más es la visita a la termoeléctrica en Mazatlán, como que es una gira que está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, lo está haciendo desde Chiapas, creo que va ir a Chiapas”.

-- ¿Llega a Culiacán o directamente a Mazatlán?

“En Mazatlán, todavía no sabemos si llega a Mazatlán por la tarde, porque llega a Bahía Banderas y de ahí se viene, puede ser que venga a dormir a Mazatlán, pero no lo tenemos confirmado. El sábado.

Sobre si se le harían peticiones a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a los costos de la luz, dijo que no, ya que los Diputados del PRI y del PAN, y la oposición no quisieron la reforma eléctrica y a eso hay que cargarle que no hay posibilidades de bajar las tarifas, mientras no se reforme la electricidad.

“La reforma eléctrica planteaba justamente atender a todos los usuarios del País bajando las tarifas”, dijo.

El Gobernador recordó que el programa de Internet del anterior Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, no está funcionando.

“Hace falta mucho, ahí en ese tema, ya estamos avanzando nosotros hemos metido no más de 200 antenas ya, no recuerdo el número que hayamos encontrado, pero son muy pocas”, señaló.