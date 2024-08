El Presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, vendrá el próximo fin de semana a Mazatlán para inaugurar el Distrito de Riego de la Presa Picachos, como parte de la gira que también realizarán por San Luis Potosí, Coahuila y al puerto de Guaymas, en Sonora.

”Y vamos a estar también en Guaymas porque la Secretaría de Marina construyó o amplió la carretera hacia Chihuahua, mejoró la ciudad, se pavimentaron calles, se introdujo drenaje, son calles pavimentadas, la Plaza de los Tres Presidentes de Guaymas y el puerto de Guaymas”, dijo AMLO en su conferencia de este martes.

“Entonces vamos a estar en Guaymas y luego vamos a inaugurar un distrito de riego de la Presa Picachos, en Sinaloa. Eso es lo que hasta ahora tenemos, básicamente. Este fin de semana a Guaymas. Es el sábado”.

Al respecto el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, dijo en entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este martes que vendrán a este municipio tanto el Presidente de la República como la Presidenta electa, pero no le han precisado cuándo, sin embargo, buscará plantear algunos temas para este municipio.

”Vienen, no sé todavía, no me han precisando cuándo, pero yo sí estoy preparado, ya el Gobernador también ya caminó con esos temas, ya lo vieron, ya lo dijo en la semanera que ahí traía el tema de movilidad, de los puentes, de las vialidades, ya el Gobernador trae mucho ese tema, sin embargo, no está por demás un recordatorio y lo vamos a hacer, por supuesto que vamos a buscar la oportunidad de hacerlo; en la visita de Culiacan fuimos prudentes, solamente quedamos en un saludo”, continuó González Zataráin.

”Pero acá sí voy a buscar la manera de recordarle por el bien de Mazatlán, que insisto ya lo trae el Gobernador (Rubén Rocha Moya), pero no está por demás que hagamos ahí nuestra luchita”.

Precisó que ya quedó al 100 por ciento el nuevo Distrito de Riego de la Presa Picachos como el Distrito de Riego que se está concluyendo en El Rosario, ya se concluyó en Escuinapa.

”Hay quienes hablan cuál fue la inversión del Presidente de la República en Mazatlán, sobre todo en el sur de Sinaloa que asciende a más de 35 mil millones de pesos, que es enorme esa inversión, que no se había tenido una inversión tan grande como esa y que obviamente después de que ya se concluya esa etapa le queda prácticamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum limpio el tema para que ahora sí al interior de la ciudad en temas de movilidad, en temas de infraestructura hidráulica, de lo que tiene que las redes pueda invertirle muchos recursos”, dijo el Presidente Municipal.

”Había una justificante, no podíamos estarle pidiendo más dinero cuando tenía una inversión tan grande en los sistemas de riego, una presa que estaba prácticamente como elefante blanco (la Presa Picachos), hoy ya deja de ser elefante blanco, una presa que se va habilitar, que reactiva mucho la economía en esa zona en el sur de Sinaloa y que potencializa el sector económico porque atrae el sector industrial, la agroindustria, entonces tiene un impacto enorme, pero también tenemos la claridad, el agradecimiento hacia el Presidente, pero también la claridad de lo que viene ya para Mazatlán como ciudad”.

Añadió que ahora sí vienen los grandes proyectos al interior de la ciudad, es algo que se ocupaba mucho, que bueno que se volteó a ver, que mucha gente no alcanza a percibir la gran dimensión que eso tiene y la gran cantidad de recursos que se invirtieron ahí en las dos presas y sus nuevos distritos de riego.

El Alcalde precisó que se tocarán los temas fundamentales con el Presidente de la República, entre ellos el de los apagones o interrupciones del servicio de energía eléctrica en temporada de lluvias en Mazatlán.