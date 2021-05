AMLO y Quirino tienen el ‘cuerpo’ metido en la elección: Sergio Torres

No sólo los manos... si no el cuerpo completo. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix, aseguró que tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como el Gobernador Quirino Ordaz Coppel tienen el “cuerpo” metido en el proceso electoral.

Dijo que esto lo puede corroborar cualquier empleado gubernamental, pues son reprimidos si no coinciden con el mismo fin electoral.

“Todos sabemos que tanto López Obrador como Quirino tienen metido todo el cuerpo en la elección, son aplaudidores, son jilgueros de sus candidatos”, declaró este domingo en un encuentro con su estructura.

-- ¿A qué se refiere con que tienen metido todo el cuerpo?

“Pues que están metidos, hay presión a los empleados, redireccionan algunos trabajos del propio gobierno y todos lo sabemos”.

“Tú le puedes preguntar a cualquier empleado de gobierno, a cualquier empleado de los municipios y están presionados, hostigados, están siendo vigilados para que no vayan a eventos, para que no comenten en las redes sociales, a mí me lo dicen los propios empleados, me dicen ‘pero ahí les seguimos el rollo’”.

Dante Delgado Rannauro, senador de Movimiento Ciudadano y quien estuvo presente en la reunión celebrada en Mazatlán, pidió al Gobernador Ordaz Coppel estar “tranquilo y respetuoso de las leyes”, cuando los medios de comunicación preguntaron si tenía un mensaje para él.

“Que esté tranquilo, que sea respetuoso de las leyes, y que sea demócrata, y va para él y para el Presidente de la República el mismo mensaje”, manifestó.

Delgado Rannauro aseguró que confía en los órganos electorales para vigilar la elección, la cual, no tiene dudas en que favorecerá a Movimiento Ciudadano en Sinaloa.