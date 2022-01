AMLO ya le dio mucho a Mazatlán, asegura el Alcalde de Mazatlán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio mucho a Mazatlán, autorizó mil 500 millones de pesos del Programa de Mejoramiento Urbano para este municipio en los próximos tres años, de los cuales 500 millones se ejercerán este 2022, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Ya nos dio mucho, ya nos dio, nos dio el PMU, Proyecto de Mejoramiento Urbano, mil 500 millones de pesos y este año se hacen efectivos los primeros 500 millones”, añadió Benítez Torres la mañana de este lunes al preguntarle qué le pedirá a López Obrador en su próxima visita a Sinaloa.

El próximo sábado el Presidente de la República visitará la Presa Picachos, ubicada entre Mazatlán y Concordia, y la Presa Santa María, en en Rosario,

Al respecto, el Alcalde mazatleco dijo que aún no tiene la agenda del Presidente de la República, ya que normalmente eso no le compete a la Comuna, y más que no viene de gira por el casco urbano, sino al área rural.

Benítez Torres reiteró que los recursos del PMU son para aplicarse en zonas vulnerables de este municipio.