AMPI busca aumentar operaciones inmobiliarias seguras en Mazatlán durante 2026

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios busca aumentar operaciones inmobiliarias seguras ante una mayor oferta de unidades en Mazatlán en el 2026.

Como parte de los anuncios hechos fue el Quinto Foro Inmobiliario y el galardón para el empresario ejemplo con mayor aporte al desarrollo económico de la ciudad.

En conferencia de prensa, Luciano Carrasco Beltrán, presidente de AMPI Mazatlán, adelantó como parte de planes y retos para el 2026 fue el lanzamiento de la cuarta edición del libro verde como parte del padrón de la bolsa inmobiliaria segura, hecha en coordinación con los colegios de valuadores donde se muestran los valores de referencia de las tierras en la ciudad, el comercial y catastral, ante el mercado cambiante y el crecimiento de la oferta inmobiliaria.

Del libro verde, aseguró que permitirá señalar cuántos proyectos reales se encuentran, los valores de la tierra y dónde se ubican en Mazatlán, ante una cifra de 200 desarrollos que están solicitados para construirse ante el Municipio o con licencias vigentes que aún no inician.

Sobre el tema de las ventas de unidades, dijo que ha incrementado la oferta de unidades en la ciudad y se mantuvieron entre los asociados en el 2024, pero tomando en cuenta que cambió el mercado comprador a la vivienda social de 2 millones de pesos.

“En diciembre, obviamente las operaciones bajaron porque vimos las notarías cerradas y no hubo operaciones, pero en el tema del fraude inmobiliario, que comentas, nosotros estamos enfocados en lanzar la bolsa inmobiliaria en el tema de los desarrollos de AMPI porque en la unidad y justicia si seguimos algunos casos como parte conciliadora y afortunadamente se han resuelto. Fraudes como tal no tenemos registrados alguno, solo algunos casos que se difunden en redes sociales y si a veces hay retrasos en las obras y sí bajaron las visitas por el tema de las carreteras y tuvimos un evento de fin de año espectacular”, asentó.

Habló de que Mazatlán actualmente cuenta con un micrositio de inversión segura de Mazatlán que concentra 92 desarrollos, donde desde el 2024 estuvieron trabajando coordinadamente y que están por colocar la AMPI Bolsa Mazatlán que concentrará a los socios y comercializadores para que estén subiendo sus exclusivas y la información detallada que muestre un padrón oficial que dé certeza jurídica y que todos esos proyectos son legalmente confiables.

“Este micrositio de inversión segura que se está dando AMPI desde el año pasado estuvimos muy de cerca y nos hablaban mucho preguntándonos para saber cuántos desarrollos hay y ahorita hay 92 desarrollos”, detalló.

Carrasco Beltrán además expuso que agregaron al micrositio la AMPI Bolsa Mazatlán en busca de ofertar operaciones más seguras.

“Este es un tema que van a concentrar a todos los desarrolladores y comercializadores 100 por ciento afiliados en AMPI, mediante la elaboración de un padrón actualizado que le den certeza jurídica legal para ofrecer la mayor seguridad a los clientes y colaboradores.

“Lo que queremos es hacer un padrón en el cual ya estén dados de alta los desarrolladores y las propiedades y que sea más fácil la ubicación de quiénes son los comercializadores y quien las lleva al día, y sobre todo que tengan la certeza jurídica legal que la propiedad está en orden. Eso nos está obligando porque queremos ser transparentes y llevar más certeza jurídica a nuestros compradores y eso lo estaremos subiendo a la AMPI bolsa que traerá un enlace de respaldo oficial del Micrositio oficial del municipio”.

Pero además, agregó que se estará publicando el padrón de la licencia inmobiliaria donde se mostrará el nombre completo, ciudad, el número y estatus de la vigencia de cuatro años que otorga el Gobierno del estado, de las cuales suman más de 40 licencias otorgadas en todo Sinaloa de un total de 200 solicitudes.

Lo anterior, explicó, porque cada notaría estará pidiendo para poder ejecutar cualquier operación inmobiliaria estas licencias que les acredite como profesional certificado, de acuerdo a la Ley Inmobiliaria en Sinaloa.

También informó de que asistirá a la toma de protesta del nuevo consejo directivo nacional el 22 de enero, dónde recibirá su nombramiento, y aprovechará para promover el Foro Inmobiliario a desarrollarse en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Destacó que en el 2026 se estará aplicando un nuevo plan de capacitación.

Sobre este plan, Rogelio Rodríguez, vicepresidente de Capacitación, quien le fue reconocido que en el 2024 logró colocar a la plaza de Mazatlán en el segundo lugar en el área a nivel nacional abajo de Monterrey, tomó la palabra para dar más detalles.

“Sobre la Licencia Inmobiliaria es un parteaguas en Mazatlán, es llevarnos a la profesionalización y AMPI será un puente muy específico para lograr esta licencia inmobiliaria. Hasta ahorita somos la asociación más importante tanto en Mazatlán como en México y confían agentes y desarrolladores mucho en nosotros y en este sentido tenemos que responder en profesionalizar y formar a todos los agentes inmobiliario y para llegar a ello tenemos un plan de capacitación, dónde el evento estrella es el diplomado a arrancar tentativamente el 24 de marzo con el tema rumbo a la licencia inmobiliaria”, abundó.

Entre los temas se concentrará primero en la introducción al negocio inmobiliario de todo lo que tiene que ver con el marketing porque ahorita el que no enseña no vende, la marca personal y posteriormente las ventas, cierres, la comercialización y el medio que ocupen desde créditos, los aspectos legales, fiscales, el desarrollo urbano, las ventas vacacionales que van en incremento en el puerto y el flipping, así como las charlas inmobiliarias de cada jueves.

Judith Ornelas, vicepresidente de Eventos y Patrocinios de AMPI, habló de los retos para realizar eventos de gran nivel con la membresía porque aportan al crecimiento y desarrollo de cada participante, así como los desayunos de negocios y de convivencias que generen lazos inmobiliarios y alianzas entre desarrolladores y comercializadores empezando el próximo jueves con la exposición del Instituto Municipal de Planeación por la directora Leticia Alvarado.

Mientras que del segundo evento, adelantó que el Quinto Foro Inmobiliario se realizará el 11 de marzo del 2026 en el Centro de Convenciones con el lema “Construyendo el Futuro, el nuevo horizonte de las inversiones” para el que viene el empresario desarrollador inmobiliario Gus Marcos, quien compartirá estrategias a desarrollar.

Así como también asistirá Pedro Trueba, ex presidente nacional de AMPI, conferencista, escritor y experto en el sector, además de expertos en tendencias en redes sociales como Luis López, Chuy Gastélum.

Karina Torres Ruelas, presidenta de Comunicación de AMPI dio a conocer más detalles sobre el Foro Inmobiliario como uno de las mayores fiestas del sector y que será en Mazatlán.

Como parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios expusieron lo que inversionistas inmobiliarios tienen en agenda para el 2026 con un consejo directivo recién ratificado.