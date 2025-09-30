Ampliación de avenida Delfín hasta Cerritos sería obra extraordinaria: Alcaldesa de Mazatlán

La ampliación de la avenida Delfín hasta la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez sería una obra extraordinaria y el Gobernador del estado ya anunció que va a analizar ese proyecto, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ese es uno de los proyectos que nuestro señor Gobernador está planteando que se pueda hacer, nos están ayudando con el tema de movilidad, nuestro Gobernador por ejemplo ya gestionó la obra de la avenida Óscar Pérez Escobosa (y Carretera Internacional) ante la Presidenta de la República, esa obra ya inició”, añadió Palacios Domínguez.

“Y bueno, ahora el Gobernador anuncia la continuación de la avenida el Delfín que sería una obra extraordinaria porque sabemos que cuando tenemos más turistas en la ciudad, sobre todo en Semana Santa, en verano, en la temporada de invierno pues son vialidades que se utilizan muchísimo por la gente que transita por Cerritos y por la avenida del Centro de Convenciones y pues bueno, sería un desfogue muy importante que tuviéramos, vamos a estar como Ayuntamiento de Mazatlán impulsando que se pueda llevar a cabo esa obra que anunció el Gobernador”.

El sábado anterior, previo y después del Informe de Trabajo para Sinaloa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se registró caos vial en la avenida Delfín y vialidades aledañas por la gran cantidad de camiones y vehículos que trasladaron a miles de asistentes al Centro de Convenciones.

Incluso los vehículos de la caravana de la Presidenta de la República quedaban parados totalmente por momentos o avanzaban a vuelta de rueda hasta que se internaron por un fraccionamiento en el campo de golf aledaño para salir hasta la avenida Sábalo Cerritos.

Ante esa situación el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó en entrevista que va a repensar la ampliación de la avenida Delfín para que salga hasta la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, antes Carretera El Habal-Cerritos, para desfogar el tráfico vial en esa parte del norte de Mazatlán.

Originalmente el proyecto contemplaba la ampliación hasta la avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, pero no se había llegado a un acuerdo con propietarios de terrenos por donde pasará esa vialidad, hasta el momento llega nada más a unos cuantos metros al norte del Centro de Convenciones tras la ampliación que se hizo del fraccionamiento Chulavista hasta la avenida del Atlántico.