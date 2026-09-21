Amplían vigilancia en Mazatlán con la incorporación de 900 elementos

MAZATLÁN. _ Alrededor de 900 elementos adicionales comenzaron a llegar a Mazatlán para reforzar los operativos de seguridad, con lo que el despliegue de corporaciones federales, estatales y municipales en el municipio alcanza aproximadamente los 9 mil efectivos.

Así lo informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien dio a conocer que los refuerzos se incorporarán a las acciones desarrolladas por autoridades para ampliar la vigilancia y recuperar la tranquilidad en el municipio.

“Seguimos en temas de coordinación para tener más efectivos aquí en Mazatlán. Llegan 900 elementos más a partir del día de ayer. Ya son alrededor de 9 mil elementos los que se encuentran actualmente aquí en Mazatlán”, comentó.

“Esto habla de todos los operativos que se están haciendo y de todos los esfuerzos para recuperar la tranquilidad en Mazatlán”, añadió.

De acuerdo con Palacios Domínguez, el estado de fuerza desplegado en el municipio ya ronda los 9 mil elementos, quienes mantienen presencia en colonias, zonas comerciales, áreas turísticas, carreteras y comunidades rurales.

En este sentido, explicó que las corporaciones operan mediante un esquema de Mando Único y bajo una estrategia interinstitucional que permite distribuir al personal de acuerdo con las necesidades de cada sector del municipio.

“Los tres niveles de gobierno trabajamos conjuntamente para abarcar todas las áreas de Mazatlán, tanto la zona urbana como la rural, comercial y turística. Se tienen diferentes operativos y un despliegue territorial en todo el municipio”, declaró.

La alcaldesa señaló que el objetivo es brindar seguridad tanto a los habitantes como a los turistas, además de garantizar que las actividades comerciales, laborales y recreativas puedan desarrollarse con normalidad.

“Estamos realizando un despliegue territorial en todo el municipio para que haya tranquilidad. Avanzamos en nuestro plan de seguridad y no bajamos la guardia, pues sabemos que necesitamos estar atentos y coordinados”, dijo.

“Lo estamos haciendo con más elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y con mayor coordinación”, agregó.

Asimismo, aseguró que la estrategia comienza a presentar avances y resaltó que durante el fin de semana no se registraron homicidios dolosos en el municipio.

Sin embargo, reconoció que las autoridades deben permanecer atentas y sostener la coordinación, por lo que se mantendrá el despliegue de elementos de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, Palacios Domínguez hizo un llamado a las y los mazatlecos a colaborar mediante la denuncia de cualquier situación sospechosa, emergencia o hecho delictivo.

“A las y los mazatlecos les pedimos fortalecer la cultura de la denuncia. Ante cualquier situación que sientan, vean o de la que sean testigos, pueden marcar al 911 para que las corporaciones atiendan inmediatamente”, puntualizó.