$!Ana Alicia, ya sin apoyo gubernamental, se gana la vida de la venta de quesos que produce en La Noria

La señora Ana Alicia Osuna es una vecina de la comunidad Las Chinacas, en La Noria, donde desde hace 50 años produce y vende quesos en Mazatlán. Sin embargo, el dinero que gana en ellos ya no es suficiente desde hace algunos años porque observa que las cosas son cada vez más caras, además de que el Gobierno federal le recortó el apoyo que recibía debido a que se pasaba dos hectáreas de las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya no entraban al programa de apoyo al campo. “O sea, que Andrés Manuel López Obrador da de 20 pa’ abajo y mi marido tenía 22 (falleció) y por eso ya no me pagan nada y como no tengo dinero no puedo sembrar porque tendría que vender los animalitos que me quedan.

“Entonces yo tengo esa tienda donde pues no vendo nada más que Sabritas y eso, para sacar un peso y pues hago los quesos que llevo a Mazatlán, pero ahorita me retrasé porque no había luz, además no tenía como salir”, explicó.

La falta de caminos en la comunidad, hicieron que los trabajadores de la CFE no pudieran ingresar para reconectar la energía eléctrica, lo que a muchos no sólo les afectó el calor nocturno o aparatos de comunicación, sino también el no poder terminar encargos de artículos o alimentos artesanales. En el caso de Ana Alicia, la realización de quesos se atrasó por varios días, los cuales los tuvo que poner a orear para no perderlos porque no había luz para para dejarlos frescos en el refrigerador. “Ahí está el queserio, es de lo que vive uno y de lo que come de lo poquito que le saca uno a las vacas, pero estos días no hubo ganancia porque tampoco podía salir del pueblo”, comenta.