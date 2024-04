MAZATLÁN._ Ana Citlaly Zúñiga Martínez, la joven estudiante de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que falleció arrollada por un camión urbano, era muy alegre, estudiaba y trabajaba con mucho sacrificio para salir adelante.

Su mamá María Guadalupe Martínez, quién arribó este miércoles desde Reynosa, Tamaulipas, hasta Mazatlán, exigió justicia para su hija y que el caso no quede impune, ya que le truncaron la vida a su hija de 23 años de edad.

”Me hablaron como a las 10 de la noche y me dijeron que había fallecido y ya no me dijeron, ya no me supieron decir nada más, y luego después me empezaron a decir que tenía que venir a reconocer el cuerpo, pues yo me vine en la mañana, llegamos aquí (Mazatlán) a las 6 de la mañana, sí verdad a las 6, y ya llegamos derechito a reconocer el cuerpo y pues, ya, lo único que la persona que la atropelló, al parecer está libre, al parecer no lo agarraron en el momento, y ahorita ya no se puede y se tienen qué hacer todo un proceso”, narró acompañada de su pareja, afuera de la funeraria ubicada en la Avenida Gabriel Leyva.

”Se me hace muy injusto que le hayan truncado su vida, yo no quiero que esto se quede así, porque no es la primera ni la última me supongo y si no se hace nada ahorita, pues entonces así van a seguir las cosas”.

Señaló que Ana Citlaly se vino a estudiar a Mazatlán porque le gustó el puerto y ella trabajaba para pagar su renta.

”Mi hija se vino a estudiar porque aquí le gustó cómo estaban las cosas, venímos de paseo, le gustó y ella se vino a estudiar y con mucho sacrificio, ella vivía sola, ella pagaba su renta, ella trabajaba y estudiaba a la vez, y se me hace muy injusto la verdad que le hayan truncado así su vida, sin que haya justicia, tiene 23 años”, dijo.

”Estaba estudiando Comercio Internacional, le gustaba mucho, le gustaba mucho, ella estaba muy feliz, que tenía muchas ramas su carrera y estaba muy contenta, ya le faltaba un año. Ella se quería quedar aquí ya, ella ya dijo a mí me gusta aquí Mazatlán, y pues aquí se quedó, me la voy a llevar”.

Era muy querida Ana Citlaly

María Guadalupe Martínez recalcó que su hija era una niña muy querida por mucha gente.

”Gracias a Dios sus compañeros, mucha gente, mi hija es una niña muy querida, y mucha gente la estima, y aquí en la funeraria pues me han brindado ayuda, verdad, me dijeron que ellos podian llevar a mi hija hasta Reynosa la podían trasladar”.

Agradece todo el apoyo de la UAS

Acompañada de su pareja, María Guadalupe Martínez afirmó que la UAS sí le ha ayudado bastante y le agradeció todo el apoyo.

”La UAS, ellos sí me hablaron, me mandaron una abogada para ayudarme y el subdirector me habló y me dijo que él me iba a apoyar en todo lo que pudiera, la verdad que sí he tenido muy buena respuesta de la Universidad y de la sociedad también. Yo la verdad que no he tenido tiempo de mirar nada de redes del teléfono, pero sí he escuchado qué todos están hablando de ella, pidiendo ayuda para el traslado”.

Libre el camionero

Dijo que en el Ministerio Público le dijeron que no había registro de la detención del chofer de camión ruta Lomas del Ébano que arrolló y mató a su hija Ana Citlaly, la noche del pasado martes en la Avenida Santa Rosa, frente a la Secundaria General 6, a unos metros del crucero de la Carretera Internacional.

”A mí el señor que nos atendió en el Ministerio me dijo que él no tenía ningún registro de que lo hubieran detenido (al chofer) ni nada, no sabe por qué, pero que ahorita ya no lo pueden detener, tiene qué ser un proceso, no es justo”, dio a conocer.

“Yo voy a seguir con esto, porque mi hija le hubiera encantando que esto no quedara impune, porque ella una niña que siempre le gustaba la justicia y siempre peleaba por esto, así que yo no voy a dejar las cosas así, yo voy a seguir con esto, hasta las últimas consecuencias.

Le darán hoy el último adiós en la UAS

La señora informó que va a esperar a que los amigos, compañeros y todos los que conocían a su hija Ana Citlaly le den el último adiós y luego de la llevará a Reynosa.

”Allá (Reynosa) y aquí (Mazatlán) era una niña muy alegre, muy alegre y todo el tiempo andaba bailando, cantando, era muy alegre, siempre a la defensiva con las personas que trataban mal a las otras personas, no en vano mucha gente la quiere, y aquí estoy mire, no me voy a ir esperar un rato para que los compañeros de mi hija, del trabajo, de escuela, ex jefes, que todos los que la conocen le puedan dar su último adiós antes de que yo me la lleve a Reynosa.

Homenaje esta noche en la FACISO de la UAS

A las 20:00 horas de hoy miércoles 17 de abril, amigos, compañeros, maestros y familiares de Ana Citlaly, le darán el último adiós de cuerpo presente en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS en Mazatlán.