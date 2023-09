La separación del cargo de la directora de Comunicación Social del Instituto de Cultura, Adriana Torres, es analizada por el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, esto después de que se evidenciara que presuntamente convocó a distintos medios, vía mensaje, para acudir a la rueda de prensa de Fernando Pucheta Sánchez.

Por la mañana, el Alcalde declaró que hablaría con Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura, para solicitar que hiciera lo correspondiente, debido a que Adriana Torres no acató la orden de mantenerse al margen de la política, sin embargo por la tarde se retractó y aclaró que su salida no es un hecho y se analizará por el jurídico del Ayuntamiento.

“Le voy a pedir a Raúl Rico el dia de hoy, que haga lo conducente, porque ellos ya saben, yo tuve reunión con los directores, jefes de las paramunicipales en aquel entonces, fui muy claro, que no se metan en los procesos, que no politicen la administración”, dijo.

Un funcionario no puede caer en estas prácticas, porque crea confrontaciones, señaló Édgar González.

“Habiendo tantos interesados por las candidaturas en tiempos pre electorales, hacer política mientras están en funciones provoca un caos”, añadió.

“Ahí están todos inquietos por las candidaturas, imagínense que una dirección agarra uno, otra dirección agarra otro y otra agarra otro, sería un caos, entonces no estamos en el trabajo, estamos viendo cómo hacemos política y no cómo rendimos fruto para la sociedad, entonces eso no está permitido”, manifestó.

La solicitud al titular del Instituto de Cultura, dijo el Alcalde, es que cumpla con el procedimiento, ya que después de la advertencia que se les dió y después de tres casos de funcionarios infringiendo esta instrucción de mantenerse al margen, entre otros que se tienen detectados, no queda más que llamarlos a ser respetuosos con la institución.

“Es que si van tres casos, este es el tercero y aún no han entendido, imagínate qué hubiese pasado si yo no actúo y aun así van tres casos y todavía no les cae el veinte, ...hay otro por ahí que ya lo traemos también en la lista que ahí lo van a ver, para que tengan cuidado; es un llamado y hablo de que tienen que ser respetuosos con la institución y con el pueblo”, advirtió.

“Yo jamás les he pedido que nos reunamos para ver un tema político, son muy buenos para grabar y filtrar cosas, yo he sido respetuoso; si se quieren ir, órale, si tienen muchas ganas de andar en campaña y de andar haciendo política, tan sencillo como decir ‘ya me voy’”, añadió.

De los tres casos mencionados por el Alcalde el primero fue el director del Rastro Tipo Inspección Federal de Mazatlán, Felipe Velarde Sandoval, la segunda fue la ex jefa de Servicios Regionales de la SEPyC Zona Sur, Kenia Camarena Aguilar y en esta ocasión se presenta el caso de la directora de Comunicación Social del Instituto de Cultura, Adriana Torres.

Ante la declaración, esta tarde el Director del Raúl Rico y Adriana Torres se hicieron presentes en la oficina de Presidencia buscando un encuentro con el Alcalde, quien se encontraba en reunión con la titular de Semarnat, María Luisa Chimizu Aispuro.

Hasta el momento se desconoce si dentro de su agenda Édgar Gonzalez abrió un espacio para recibirles, pero a su salida Rico González no quiso dar información, mencionando que era al Alcalde a quien le correspondía hacerlo.

“A eso el Alcalde tiene una respuesta, hablen con él, ya habló conmigo, se llegó a una situación y él les va a dar la información, a él le toca, él es el jefe político, si fuera un asunto de Cultura me tocara a mí”, dijo el titular de la paramunicipal.