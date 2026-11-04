$!Analiza Ayuntamiento de Mazatlán solución definitiva para hundimientos en la Emilio Barragán

MAZATLÁN._ Ante el hundimiento en un tramo del sentido al norte de la Avenida Emilio Barragán, que ya se está reparando, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló este miércoles que se analiza una solución definitiva para esta problemática.
“Estamos revisando ese tema para proponer una solución definitiva y ya están los trabajos. Que sepan las y los mazatlecos que vamos a tener cierres temporales porque se están reparando y que sean obras de calidad y duraderas”, expresó tras ser cuestionada de si se podría rehabilitar totalmente el sentido al norte de dicha vialidad.
Durante el inicio de la administración del Gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, se proyectó la rehabilitación de un tramo de la Emilio Barragán en ambos sentidos, de las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a la Avenida Miguel Alemán, pero solamente se concretó la obra en el sentido de norte a sur.
Quedó pendiente la rehabilitación del sentido de sur a norte, que es precisamente donde hace dos semanas se detectaron hundimientos y socavones frente a las instalaciones de la Cuarta Región Naval, cuya reparación ya fue iniciada por la Jumapam el pasado martes 3 de noviembre.
“Los trabajos se concentran en corregir los daños ocasionados por el colapso de una antigua tubería de 60 pulgadas, correspondiente a un colector que se encuentra fuera de servicio desde hace varios años”. dio a conocer la paramunicipal en un comunicado de prensa.
Precisó que las labores incluyen el retiro de la carpeta asfáltica y la losa de concreto, excavación profunda, relleno del área socavada con concreto, compactación del terreno y posterior pavimentación.
“Debido a la magnitud del daño detectado bajo la superficie, los cierres parciales y las reducciones de carril en la vialidad que conduce hacia la zona portuaria continuarán por lo menos tres semanas más. Jumapam recomienda a los conductores utilizar rutas alternas cuando les sea posible y circular con precaución por el área de trabajo”, dio a conocer.
Dicha vialidad es muy utilizada por camiones de carga que van y salen de los muelles de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, además de vehículos particulares en general y del servicio público.