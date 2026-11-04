$!Analiza Ayuntamiento de Mazatlán solución definitiva para hundimientos en la Emilio Barragán

MAZATLÁN._ Ante el hundimiento en un tramo del sentido al norte de la Avenida Emilio Barragán, que ya se está reparando, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló este miércoles que se analiza una solución definitiva para esta problemática.

“Estamos revisando ese tema para proponer una solución definitiva y ya están los trabajos. Que sepan las y los mazatlecos que vamos a tener cierres temporales porque se están reparando y que sean obras de calidad y duraderas”, expresó tras ser cuestionada de si se podría rehabilitar totalmente el sentido al norte de dicha vialidad.

Durante el inicio de la administración del Gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, se proyectó la rehabilitación de un tramo de la Emilio Barragán en ambos sentidos, de las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a la Avenida Miguel Alemán, pero solamente se concretó la obra en el sentido de norte a sur.

Quedó pendiente la rehabilitación del sentido de sur a norte, que es precisamente donde hace dos semanas se detectaron hundimientos y socavones frente a las instalaciones de la Cuarta Región Naval, cuya reparación ya fue iniciada por la Jumapam el pasado martes 3 de noviembre.