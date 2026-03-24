$!Analiza INAH sustitución de cantera en Palacio Municipal de Mazatlán

El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa analiza la sustitución de la cantera en la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán, después de que las pintas realizadas durante la marcha del 8 de marzo no pudieran ser eliminadas en su totalidad.

Así lo informó el director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo Quintero, el cual confirmó que ya se han sostenido acercamientos con el Ayuntamiento encabezado por Estrella Palacios Domínguez, con la finalidad de definir una intervención en los arcos del portal del inmueble, principal zona afectada.

Rojo Quintero explicó que el problema radica en las características de la cantera utilizada actualmente, la cual es altamente absorbente, lo que permitió que la pintura penetrara al material, dificultando su remoción completa.

“Ya platicamos con ellos (Ayuntamiento de Mazatlán) y vamos a definir específicamente qué tipo de cantera se va a utilizar para sustituir la actual. La cantera que tiene es muy absorbente, la pintan y es muy difícil borrar esas pintas”, comentó.

“Por eso, se va a colocar un tipo de cantera diferente, que sea más fácil de limpiar y que sea similar a la que existe”, añadió.