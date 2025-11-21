$!Analizan acciones para prevenir riesgo por el uso de Gas LP y revisar medidas de seguridad

MAZATLÁN._ A puerta cerrada y con el propósito de fortalecer la sinergia entre la Dirección Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, los cuerpos de emergencia y las empresas gaseras que operan en Mazatlán, este viernes se llevó a cabo una reunión para analizar los protocolos de seguridad y prevención implementados en instalaciones y depósitos de Gas LP.
De acuerdo a un comunicado, durante el encuentro privado, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director estatal de Protección Civil, explicó las medidas que deben aplicarse para prevenir y evitar incidentes que en ocasiones han generado afectaciones de diversas consecuencias.
Asimismo, exhortó a las compañías a revisar sus protocolos actuales para garantizar un funcionamiento seguro, tanto para los trabajadores como para la población en general.
Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director estatal de Protección Civil; Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil; Saúl Robles Chávez, comandante de Bomberos Mazatlán; y Fernando Leyva, comandante de Bomberos Veteranos, subrayaron la importancia de mantener una coordinación permanente con el sector gasero para prevenir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.
Entre los temas abordados con los representantes de las empresas de Gas LP destacaron la necesidad de impulsar campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía, enfocadas en promover adecuaciones reglamentarias en instalaciones de gas, la verificación constante de reguladores, el mantenimiento preventivo de tanques estacionarios y la correcta ubicación de cilindros para evitar su deterioro.
Todas estas acciones buscan reducir riesgos y fomentar una cultura de seguridad.
La reunión concluyó con el compromiso de reforzar el trabajo interinstitucional y dar seguimiento a las estrategias de supervisión y prevención en todo el municipio.
Elementos de los dos cuerpos de Bomberos en Mazatlán también aportaron recomendaciones para que las empresas proveedoras de gas las integren a sus procesos y continúen fortaleciendo la prevención.