$!Analizan acciones para prevenir riesgo por el uso de Gas LP y revisar medidas de seguridad

MAZATLÁN._ A puerta cerrada y con el propósito de fortalecer la sinergia entre la Dirección Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, los cuerpos de emergencia y las empresas gaseras que operan en Mazatlán, este viernes se llevó a cabo una reunión para analizar los protocolos de seguridad y prevención implementados en instalaciones y depósitos de Gas LP.

De acuerdo a un comunicado, durante el encuentro privado, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director estatal de Protección Civil, explicó las medidas que deben aplicarse para prevenir y evitar incidentes que en ocasiones han generado afectaciones de diversas consecuencias.

Asimismo, exhortó a las compañías a revisar sus protocolos actuales para garantizar un funcionamiento seguro, tanto para los trabajadores como para la población en general.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director estatal de Protección Civil; Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil; Saúl Robles Chávez, comandante de Bomberos Mazatlán; y Fernando Leyva, comandante de Bomberos Veteranos, subrayaron la importancia de mantener una coordinación permanente con el sector gasero para prevenir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.