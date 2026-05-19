$!Analizan en libro el vínculo entre fútbol, turismo e identidad social

MAZATLÁN._ El impacto del fútbol como motor turístico, económico y social fue el tema central que se abordó durante la presentación del libro “Turismo y Fútbol 2026”, escrito por Arturo Santamaría Gómez y Eduardo Sáinz Díaz y que tuvo su presentación en la Casa del Marino. Acompañados por el ex futbolista amateur local, Jorge Daniel Pagola, como moderador, la charla analizó cómo el fútbol genera movilidad turística, derrama económica y proyección de talla internacional para muchas ciudades, tomando como referencia desde los Juegos Olímpicos de 1968 hasta la próxima Copa Mundial 2026.

Durante su intervención, Santamaría Gómez señaló que el caso del fútbol profesional en el puerto con el Mazatlán F.C. fue un vivido ejemplo de cómo este deporte logró convertirse en un impulsor del turismo en el destino. Sin embargo, este no logró consolidarse debido a la falta de conexión entre el club y la identidad cultural de la ciudad, pues considera que los directivos nunca comprendieron las características sociales y deportivas del puerto, además de criticar el modelo basado en vender jugadores en lugar de construir un proyecto competitivo y con arraigo.

“Desde el inicio vimos que no existía una verdadera preocupación por conocer la identidad cultural y social de Mazatlán. Muchos clubes importantes del mundo generan arraigo acercándose a la comunidad, a las ligas infantiles y a los barrios, y el Mazatlán no lo hizo”, comentó. “El fútbol es uno de los grandes movilizadores turísticos del mundo y tiene la capacidad de proyectar positivamente a una ciudad”.

Por su parte, Pagola destacó que el turismo deportivo tiene una gran importancia en el crecimiento económico de las ciudades, ya que este no solo involucra a jugadores, sino que también a familias, entrenadores y aficionados. En este sentido, recordó cómo torneos incluso de nivel amateur, realizados en Mazatlán, han logrado ocupar cientos de habitaciones de hotel y atraer visitantes de distintos estados de la República. “El fútbol amateur también genera turismo, porque no solo viajan los jugadores, también los acompañan familiares, entrenadores y aficionados. Mazatlán ha sido sede de torneos que lograron ocupar cientos de habitaciones de hotel gracias a la actividad deportiva”, dijo. “El deporte, y en especial el fútbol, se convierte en un detonante turístico que conecta personas, ciudades y experiencias. El Mundial de 2026 volverá a colocar a México en los ojos del mundo y muchas ciudades buscan vincularse con ese impacto turístico”.

Sáinz Díaz explicó que el libro comenzó a desarrollarse hace más de un año con la intención de publicarse rumbo al Mundial de Futbol 2026, aunque durante el proceso tuvieron que modificar parte del contenido tras la salida del equipo profesional de Mazatlán. Por tal motivo, mencionó que la obra analiza cómo el fútbol impacta sectores como la hotelería, el transporte y la vida nocturna, además de reflexionar sobre la importancia de generar identidad y sentido de pertenencia entre un club y su comunidad. “Mazatlán tenía condiciones para que el proyecto funcionara, porque cada 15 días llegaban aficionados de todo el País, por lo que había muchos ingredientes para pensar que el experimento podía resultar exitoso, pero el principal problema fue que nunca se construyó un proyecto deportivo sólido y ganador”, declaró. “La identidad entre un club y su ciudad se forma con el tiempo y también con resultados deportivos. No basta con traer un equipo, pues hace falta construir vínculos emocionales y culturales con la comunidad”.