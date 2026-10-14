$!Analizan especialistas acciones para atender los daños del malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Representantes de colegios de profesionistas, especialistas en ingeniería, arquitectura, urbanismo y protección civil analizaron la importancia de dar continuidad a las acciones de atención al malecón de Mazatlán, que presenta fuerte daños, durante una reunión convocada por el Gobierno Municipal para intercambiar propuestas y analizar alternativas para su rehabilitación.

A través de un comunicado, se informó que el encuentro, realizado este miércoles 14 de octubre, fue encabezado por la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, y el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, por indicaciones de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

Durante la reunión, las y los asistentes expresaron sus inquietudes, compartieron ideas y aportaron conocimientos técnicos para construir acuerdos que contribuyan a la conservación y el mantenimiento de este espacio.