$!Analizan especialistas acciones para atender los daños del malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Representantes de colegios de profesionistas, especialistas en ingeniería, arquitectura, urbanismo y protección civil analizaron la importancia de dar continuidad a las acciones de atención al malecón de Mazatlán, que presenta fuerte daños, durante una reunión convocada por el Gobierno Municipal para intercambiar propuestas y analizar alternativas para su rehabilitación.
A través de un comunicado, se informó que el encuentro, realizado este miércoles 14 de octubre, fue encabezado por la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, y el encargado de la Dirección de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, por indicaciones de la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.
Durante la reunión, las y los asistentes expresaron sus inquietudes, compartieron ideas y aportaron conocimientos técnicos para construir acuerdos que contribuyan a la conservación y el mantenimiento de este espacio.
Las y los participantes manifestaron su acuerdo con los trabajos que se han realizado hasta el momento y coincidieron en que la marea alta y las condiciones climatológicas no han permitido avanzar en los estudios técnicos ni en las intervenciones previstas. Por ello, señalaron la importancia de considerar las condiciones del entorno para determinar cuándo será posible continuar con estas labores.
En la reunión también participaron representantes de colegios de arquitectos e ingenieros, la Sociedad de Urbanismo de Mazatlán, organismos de profesionales de la construcción del sur de Sinaloa e instituciones académicas relacionadas con la arquitectura, la ingeniería civil y las ciencias del mar. Las aportaciones permitirán continuar el análisis de las alternativas técnicas y avanzar en la definición de un proyecto de rehabilitación adecuado para el malecón.