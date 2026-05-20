$!Analizan la carga emocional y los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y familiar

MAZATLÁN._ Con un llamado a priorizar la salud mental, reconocer el valor personal y construir relaciones más equilibradas, la psicóloga Marieliza Valdez Lizárraga impartió el conversatorio “Empoderamiento emocional femenino” a integrantes del Comité de Mujer Inmobiliaria de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Durante el encuentro, Valdez Lizárraga, representante del Instituto Municipal de la Mujer, reflexionó sobre la importancia de fortalecer la estabilidad emocional de las mujeres frente a las exigencias laborales, familiares y sociales que enfrentan diariamente.

En este sentido, explicó que el empoderamiento emocional femenino no solo implica desarrollar seguridad personal, sino también aprender a manejar las emociones, establecer límites sanos y tomar decisiones desde la autoestima y el bienestar emocional. “El trabajo emocional que realizan las mujeres muchas veces no se ve, pero existe y genera un desgaste constante tanto física como mentalmente, pues una mujer hace muchas cosas a la vez, desde pensar en el trabajo, en la casa, en los hijos y en responsabilidades que casi siempre recaen sobre ella”, comentó. “Es por eso que el empoderamiento emocional femenino también significa aprender a reconocer nuestros límites y cuidar nuestra salud mental”.

La psicóloga comentó que muchas mujeres viven bajo una presión constante al desempeñar múltiples roles de manera simultánea, ya que además de cumplir con responsabilidades profesionales, también suelen asumir gran parte de las tareas del hogar, la crianza de los hijos y el cuidado familiar. Además, indicó que en sectores como el inmobiliario, donde existe una fuerte presión por resultados, atención al cliente y cumplimiento de metas económicas, el reto emocional se vuelve todavía mayor, especialmente cuando las mujeres deben mantener equilibrio entre la vida laboral y personal. Asimismo, destacó que el empoderamiento emocional también consiste en aprender a reconocer el cansancio, validar las emociones y entender que pedir apoyo no representa debilidad, sino una herramienta necesaria para preservar el bienestar integral. “Muchas mujeres llegan cansadas física y emocionalmente porque diariamente enfrentan presiones laborales y familiares al mismo tiempo. Pedir apoyo no es una señal de debilidad; también forma parte del autocuidado y del bienestar emocional”, declaró. “Las mujeres necesitan darse espacios para descansar, reconocerse y valorar todo el esfuerzo que realizan diariamente”.