$!Analizan la sanidad animal y la protección de la producción pecuaria en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Ganadería de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta, representantes de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Sanidad Animal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, productores y dependencias del Gobierno Municipal, para abordar temas relacionados con la sanidad animal y la protección de la producción pecuaria.
Mazatlán registra un caso del gusano barrenador del ganado.
Durante el encuentro, se analizaron las condiciones del sector y la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades y productores para atender las necesidades de las comunidades rurales y fortalecer las medidas de prevención sanitaria.
Osuna Zavala destacó que Mazatlán, además de su actividad turística, cuenta con una importante presencia de productores y ganaderos que requieren atención y acompañamiento institucional.
“Aunque principalmente se identifica a Mazatlán con el turismo, también tenemos comunidades rurales, productores y ganaderos que requieren atención y acompañamiento, hoy venimos precisamente a eso, a escuchar, a plantear necesidades y buscar soluciones concretas para nuestros productores, desde el ayuntamiento estamos dispuestos a hacer equipo con el gobierno del estado para que los programas y apoyos lleguen realmente a quienes lo solicitan y necesitan”.
Por su parte, el subsecretario de Ganadería de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta, destacó que Mazatlán cuenta con la cuenca lechera más importante del estado, además de la relevante producción de huevo que se registra en la zona sur.
Señaló que la sanidad animal representa también un tema de salud pública, por lo que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, Coepris, Sanidad Animal y los productores del norte, centro y sur de Sinaloa permite fortalecer la prevención de enfermedades y brindar mayor certeza a los consumidores de productos como huevo, queso y leche.