$!Analizan la sanidad animal y la protección de la producción pecuaria en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Presidenta Municipal provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Ganadería de Sinaloa, Alfredo Valdez Zazueta, representantes de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Sanidad Animal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, productores y dependencias del Gobierno Municipal, para abordar temas relacionados con la sanidad animal y la protección de la producción pecuaria.

Mazatlán registra un caso del gusano barrenador del ganado.

Durante el encuentro, se analizaron las condiciones del sector y la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades y productores para atender las necesidades de las comunidades rurales y fortalecer las medidas de prevención sanitaria.