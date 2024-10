De acuerdo con información proporcionada por el director de la Preparatoria José Vasconcelos, Higinio Pablo Cruz Acosta, hasta el martes 8 de octubre, no habían recibido solicitudes de ingreso en esa institución, sin embargo no descartó que si se diera el caso, requerirán autorización especial de la Dirección General de Bachillerato (DGB) para formalizar las admisiones.

“Creo que es lo primordial darles todo el apoyo para que ellos en situaciones extraordinarias tengan una opción para que puedan continuar con sus estudios, pero esto sería obviamente en el turno vespertino porque en el matutino tenemos la matrícula completa”, precisó.

Por su parte el director del CBTIS 51, Jorge Gil Ureña, mencionó que en el plantel a su cargo han recibido tres solicitudes para ingresar, dos fueron realizadas vía WhatsApp y una de manera presencial por parte de una madre de familia, mismas que tuvieron que rechazar por no contar con cupo en ninguno de sus turnos.

“A raíz de la declaratoria de paro de parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa aquí al plantel de nosotros nada más han venido tres personas... nada más que nosotros como no tenemos espacio y gracias a Dios tenemos el plantel, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde lleno, entonces les hemos dicho que no”, explicó.

Gil Ureña comentó que como opción han recomendado a los solicitantes acudir al CETIS 127, una institución con un plan de estudios similar, para verificar si existe posibilidad de ingresar.

Ambos directores expresaron su preocupación por el impacto que este paro de labores tiene en los estudiantes, haciendo también que quienes desean ingresar a la UAS al culminar el bachillerato se vean afectados en su intención y obligados a buscar otras alternativas.

“Yo respeto mucho las cuestiones internas... pero considero que al final toda situación que trunque o impida que los jóvenes sigan con sus estudios les perjudica, no me gustaría opinar sobre si es correcto o la medida busque en sí algún objetivo en particular, pero creo que lo primordial es que el estudiantado no se vea afectado”, expresó Cruz Acosta.

“Lo que hemos platicado con los jóvenes es el momento coyuntural que tiene la universidad ahorita que estamos en el quinto semestre, esperamos que definitivamente que para cuando ellos estén concluyendo el sexto semestre y terminando su educación media superior las diferencia saque tenga la universidad se hayan resuelto de la mejor manera y no vean afectados sus posibilidades de ingresar”.

Por su parte, Gil Ureña manifestó que “la Universidad Autónoma de Sinaloa es una muy buena opción porque cada vez abren más carreras nuevas, yo siento que está creciendo mucho y ese crecimiento está haciendo que los jóvenes ya no tengan que migrar a otro lado para poder estudiar”.

“Es una pena lo que está pasando ojalá que pronto puedan arreglar sus situaciones políticas, porque los muchachos lo necesitan”, destacó.

Esta situación surgió a raíz del paro de labores en todas las unidades académicas de la institución, declarado por el encargado del Despacho de Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, el pasado 4 de octubre, mismo que fue instaurado a las cero horas del lunes 7 del mes en curso.

El anuncio se dio horas después de que un Juez de control local separó del cargo a Robespierre Lizárraga Otero, como encargado de despacho de Rectoría de la UAS, provocando el rechazo de estudiantes y docentes, que argumentaron fue una decisión tomada de manera arbitraria por parte de los directivos universitarios, sin consultar o considerar al resto de la comunidad.