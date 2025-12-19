$!Analizan terrenos en El Venadillo para instalar base de la Guardia Nacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ El proyecto para la instalación de una base permanente de la Guardia Nacional en Mazatlán registra avances significativos y se perfila para ubicarse en la zona de El Venadillo.
Dicho punto es considerado estratégico para fortalecer la cobertura de seguridad tanto en el área urbana como en los principales accesos carreteros del municipio.
Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que esta iniciativa es resultado de gestiones encabezadas por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante autoridades federales con el objetivo de consolidar una mayor presencia de fuerzas de seguridad en el puerto.
Palacios Domínguez expresó que aún se encuentran en proceso de análisis diversos terrenos ubicados en dicha zona para definir la ubicación más adecuada, atendiendo a criterios técnicos, operativos y de conectividad.
“Hay avances muy positivos y ya tentativamente ya se tiene por dónde estaría ubicada (la base), sería por rumbo a El Venadillo, más o menos donde se están viendo los terrenos”, comentó.
“Ahorita tenemos previsto algunos terrenos que están siendo analizados por las autoridades federales para ver la viabilidad del proyecto”.
La Alcaldesa detalló que la posible localización permitiría una respuesta más ágil en distintos puntos del municipio, incluyendo la zona turística, la mancha urbana, comunidades rurales y carreteras federales, lo que contribuiría a mejorar la prevención del delito y la vigilancia permanente en un destino con alta movilidad poblacional.
Además, destacó que la construcción de la base contaría con una inversión completamente federal, sin afectar las finanzas municipales; y destacó la participación de empresarios locales que han manifestado su respaldo a esta estrategia de seguridad, lo que fortalece la coordinación entre el sector público y la iniciativa privada.
“El Gobernador está gestionando para que en Mazatlán se tenga un terreno y ya se haga la construcción por parte de las autoridades federales de una base aquí en Mazatlán, donde la inversión sería federal y tenemos apoyo de algunos empresarios que se están uniendo a esta estrategia”, declaró.
Palacios Domínguez resaltó que este proyecto se suma a las acciones ya implementadas en Mazatlán como la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales, así como la presencia de módulos de seguridad en espacios públicos estratégicos, con la finalidad de garantizar entornos seguros para los mazatlecos.
Asimismo, señaló que aunque todavía no se cuenta con una fecha definitiva para el arranque de la obra, el proceso avanza de manera ordenada y conforme los tiempos de las autoridades federales, quienes serán los responsables de determinar la viabilidad final de los terrenos y la ejecución del proyecto.
“Esto va a ser que más elementos de seguridad estarían aquí en Mazatlán, donde estamos buscando que la seguridad sea compartida, tanto la ciudadanía como el gobierno unidos para hacerle frente”, señaló.
Finalmente, Palacios Domínguez reiteró que el fortalecimiento de la seguridad es una prioridad de su administración y que la eventual instalación de la base de la Guardia Nacional en la zona de El Venadillo representará un paso importante para consolidar a Mazatlán como una ciudad segura y preparada para su crecimiento a futuro.