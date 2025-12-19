$!Analizan terrenos en El Venadillo para instalar base de la Guardia Nacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ El proyecto para la instalación de una base permanente de la Guardia Nacional en Mazatlán registra avances significativos y se perfila para ubicarse en la zona de El Venadillo.

Dicho punto es considerado estratégico para fortalecer la cobertura de seguridad tanto en el área urbana como en los principales accesos carreteros del municipio.

Así lo informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que esta iniciativa es resultado de gestiones encabezadas por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante autoridades federales con el objetivo de consolidar una mayor presencia de fuerzas de seguridad en el puerto.

Palacios Domínguez expresó que aún se encuentran en proceso de análisis diversos terrenos ubicados en dicha zona para definir la ubicación más adecuada, atendiendo a criterios técnicos, operativos y de conectividad.

“Hay avances muy positivos y ya tentativamente ya se tiene por dónde estaría ubicada (la base), sería por rumbo a El Venadillo, más o menos donde se están viendo los terrenos”, comentó.

“Ahorita tenemos previsto algunos terrenos que están siendo analizados por las autoridades federales para ver la viabilidad del proyecto”.