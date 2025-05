$!Animales del Santuario Ostok se van a proyecto turístico en Mazatlán

“Hemos hecho muchas cosas con los animales, rehabilitarlos, rescatarlos, el primero en ese santuario fue ‘Big Boy’, el elefante que estuvo seis años amarrado, encadenado en un circo y decidimos poder rescatarlo, y el tema es que no pudimos seguir en Culiacán porque no nos garantiza la seguridad para que nuestros animales estén bien, nuestra prioridad es el bienestar de los animales y si no podemos hacer el bienestar de la mejor manera, es por lo que decidimos irnos nosotros”.

“Es por ello que cuando platiqué con Ernesto, una persona muy inteligente, con mucho conocimiento en el tema de los animales, es una persona de una calidad humana impresionante, me dijo ‘Raúl, ya no sé qué hacer, a los animales se está complicando llevarles alimentos, se está complicando llevarles medicamento, los especialistas ya no quieren’; esto apenas fue el diciembre, venimos a ver el lugar (en Mazatlán) y dijo ‘vamos haciendo lo posible de trasladarlos a Mazatlán’”, continuó el presidente de Encanto Desarrollos.

Además de rescatar a los animales maltratados y en peligro de extinción, señaló que también se está haciendo una labor de concientizar a la sociedad de que los animales de la vida silvestre no son para tenerlos en casa, no son para maltratarlos, no son para exhibirlos y como todo ser vivo tienen derechos y merecen una condición de vida humana.

En entrevista, Ricardo Villavicencio dio a conocer que en los próximos meses se va seguir acondicionando el Bio Parque El Encanto y ya para agosto se va poder llevar a niños y al público para que ingrese de manera gratuita a conocer los animales, aunque se contempla que sí pagarán por otros atractivos.

“Creemos que para agosto se va poder permitir el ingreso a los animales para que los niños de las escuelas, los niños de Mazatlán puedan conocer los animales de aquí de Ostok”, comentó momentos antes de que se empezara a bajar a los animales a su nuevo refugio y el primero fue el elefante “Big Boy”.

En los próximos meses se va seguir acondicionando el lugar, ya ha habido trabajos previos, ya hay instalaciones, pero se va hacer el mejor esfuerzo para que estén en las mejores condiciones y además de elefantes, felinos, avestruces, se contará con cebras, lemur, hipopótamos, entre otros.

“Realmente una variedad impresionante de animales, guacamayas, pavorreales, flamingos, se contemplan 700 animales y quiero comentarles que ya han estado naciendo algunos animales de los pequeños que se han estado trayendo, algunos venaditos que se trajeron hace unos días ya nacieron en el Bio Parque el Encanto”, reiteró Villavicencio.

“Ostok es una asociación sin fines de lucro, totalmente va ser gratis, los accesos van a ser gratuitos, es sin fines de lucro, va haber otras amenidades que sí se van a cobrar. Ostok, su fin no es de lucro, es para todo el público en particular, estamos planteando algo que sea una estrategia que no impacte la vida de los animales y se haga con mucho cuidado, lo estamos planeando todavía, por lo pronto vamos a colocar los animales en su hábitat y posteriormente vamos a decidir la estrategia para visitarlos”.

En tanto que César Millán dijo que el Bio Parque El Encanto va ser un lugar de educación, por eso él es parte de elllo.

“Esto va ser un lugar de educación, no es para exhibición, sino para educación, por eso es que yo soy parte de esto, porque a mí me interesa la educación de la siguiente generación, ya tengo 55 años, yo soy papá de dos hombres muy buenos y yo me di cuenta que les inculqué esa conexión, comunicación, relación con la naturaleza y me doy cuenta que no todos los niños tienen esa capacidad o esa posibilidad”, añadió César Millán en entrevista.

“Nací en Culiacán, pero me crié en Mazatlán, así que soy de los dos lados y me interesa que todos los niños tengan esa oportunidad o los jóvenes que están tristes, tú ves un animal y se te quita la tristeza, tu te sientes mal, no te sientes con salud y caminas con un animal se te quita todo eso, entonces yo quiero ayudar a que se utilice la naturaleza como yo la he utilizado, a mí me ha ayudado mucho la naturaleza por vía perros, yo veo la naturaleza toda completa y hay especies, a mí me ayudó el perro, pero tanto te puede ayudar un perro como te puede ayudar un elefante”.