Ante aumento de oleaje, colocan banderas naranjas en playas de Mazatlán

Ante el incremento del oleaje constante generado por efectos de la tormenta tropical Dolores, la tarde de este sábado se colocaron banderas naranja en las playas de este puerto y en las áreas más riesgosas como las zonas rocosas, de escolleras o de fuertes corrientes se instalaron banderas rojas de peligro, informó el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Estamos poniendo en naranja todas las áreas de playa a partir de este momento por la cuestión del oleaje y de ser necesario se cerrarían la totalidad de las playas”, agregó Gonzalo Magallanes Moreno cerca de las 15:30 horas de este día.

Durante la tarde de este fin d semana una joven turista fue arrastrada por el oleaje mar adentro frente al complejo turístico Estrella de Mar y su cuerpo fue localizado cerca de una hora después.

La misma tarde de este sábado se registraron cuatro rescates de personas en riesgo de ahogarse frente al área de playa de la Zona Dorada cercana a lo que fue el hotel El Faro y una de ellos, un joven falleció minutos después en la clínica a donde fue trasladado para que le brindaran atención médica.

El comandante de salvavidas expresó que este sábado se comenzó a incrementar el oleaje generado por los efectos de la tormenta tropical en mención que aunque no es alto, de no más de un metro de altura, sí es más constante.

Por ello reiteró que se colocaron banderas color naranja de advertencia de peligro en las playas de este puerto y donde hay áreas más peligrosas como las rocosas, de escolleras o de fuertes corrientes marinas se instalaron banderines rojos que indican que están cerradas.

Precisó que en el caso de los rescates cerca de lo que fue el hotel El Faro fue porque unos muchachos se metieron a un área rocosa.

Por ello pidió a las personas a respetar las banderas, no meterse en áreas rocosas o de riesgo, mantenerse a la orilla de la playa, no introducirse al mar en estado de ebriedad y si alguien se mete a bañar que lo haga con ropa ligera y adecuada como short y playera, no con pantalón y camisa de manga larga o pantalón porque estas prendas al mojarse se vuelven más pesadas y eso hace que las personas se hundan y estén en riesgo de ahogarse.

“Deben tener precaución y no introducirse en áreas de riesgo y sobre todo en zona rocosa que siempre lo hemos estado recalcando, que utilicen ropa adecuada y que no se metan en estado de ebriedad”, reiteró el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM.

En las playas de este puerto también se colocan banderas blancas que indican la presencia de “quemadores” o “aguamalas”.

BANDERAS

Verde: Área libre, apta para nadas.

Naranja; Advertencia de peligro.

Amarilla: Precaución.

Blanca: Presencia de “quemadores” o “aguamalas”.

Roja: Peligro, no introducirse a esa área.