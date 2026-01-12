$!Ante cableado eléctrico riesgoso del Mercado Pino Suárez en Mazatlán, preocupa a los locatarios retrasos en rehabilitación

El tan polémico proyecto de rehabilitación del cableado eléctrico del Mercado Pino Suárez, que desde el 2016 están solicitando al Gobierno del Estado, iniciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en una banqueta pública, y que generó descontento entre comerciantes y población, es de prioridad por el riesgo constante a que se exponen, no solo los locatarios sino los clientes por ello, Roberto Vega Niebla, presidente de la Unión de Concesionarios llamó a llegar a un acuerdo para que se defina dónde y cuando inicien los trabajos.

“El mercado ya está por cumplir 127 años y el cableado eléctrico es obsoleto y hemos tenido incendios, conatos de incendio, pues es algo de urgencia estos trabajos. Sí, ya está todo solo hay que empezar con los trabajos”.

Resaltó que en el proyecto que la Unión de Locatarios presentó, en donde la instalación de los nichos para colocar los medidores fuera en un espacio que tienen al interior en el segundo piso del Mercado, no afuera en la banqueta como se empezaron a realizar y que detonó el rechazo de la gente.

“Afortunadamente que ya se tiene el presupuesto autorizado y nosotros pues tenemos una propuesta de que se instalen aquí en la segunda planta. Lo hemos visto con el arquitecto que nos ha ayudado con los proyectos del mercado. Creemos que es una buena opción. Y el INA también coincide con nosotros. El arquitecto Johnson Erick ya ha tenido pláticas sobre el tema y al parecer también el instituto está de acuerdo y comparte la misma visión”.

Vega Niebla lamentó que sea la CFE los que no quieran acceder a que los nichos se instalen dentro del coloso porque está retrasando la ejecución del proyecto.

“Si, hay la posibilidad de que nos rehabiliten ya el sistema eléctrico y si con esto se retrasa la obra, y pues aquí los afectados son los usuarios del mercado”.

Para este martes, a partir del medio día, están siendo convocados por el INAH para que se llegue a un acuerdo, mientras tanto este lunes, la Presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que se reunió con el superintendente de la CFE Zona Mazatlán, Víctor Manuel Morachis Machado, el tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo; el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado y el subdirector de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, con quienes se acordó priorizar la seguridad de locatarios y consumidores, mediante la implementación de medidas preventivas y adecuaciones que permitan contar con instalaciones más seguras y funcionales, en apego a los lineamientos actuales de modernización y normatividad vigente.