$!Ante cableado eléctrico riesgoso del Mercado Pino Suárez en Mazatlán, preocupa a los locatarios retrasos en rehabilitación

El tan polémico proyecto de rehabilitación del cableado eléctrico del Mercado Pino Suárez, que desde el 2016 están solicitando al Gobierno del Estado, iniciado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en una banqueta pública, y que generó descontento entre comerciantes y población, es de prioridad por el riesgo constante a que se exponen, no solo los locatarios sino los clientes por ello, Roberto Vega Niebla, presidente de la Unión de Concesionarios llamó a llegar a un acuerdo para que se defina dónde y cuando inicien los trabajos.
“El mercado ya está por cumplir 127 años y el cableado eléctrico es obsoleto y hemos tenido incendios, conatos de incendio, pues es algo de urgencia estos trabajos. Sí, ya está todo solo hay que empezar con los trabajos”.
Resaltó que en el proyecto que la Unión de Locatarios presentó, en donde la instalación de los nichos para colocar los medidores fuera en un espacio que tienen al interior en el segundo piso del Mercado, no afuera en la banqueta como se empezaron a realizar y que detonó el rechazo de la gente.
“Afortunadamente que ya se tiene el presupuesto autorizado y nosotros pues tenemos una propuesta de que se instalen aquí en la segunda planta. Lo hemos visto con el arquitecto que nos ha ayudado con los proyectos del mercado. Creemos que es una buena opción. Y el INA también coincide con nosotros. El arquitecto Johnson Erick ya ha tenido pláticas sobre el tema y al parecer también el instituto está de acuerdo y comparte la misma visión”.
Vega Niebla lamentó que sea la CFE los que no quieran acceder a que los nichos se instalen dentro del coloso porque está retrasando la ejecución del proyecto.
“Si, hay la posibilidad de que nos rehabiliten ya el sistema eléctrico y si con esto se retrasa la obra, y pues aquí los afectados son los usuarios del mercado”.
Para este martes, a partir del medio día, están siendo convocados por el INAH para que se llegue a un acuerdo, mientras tanto este lunes, la Presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que se reunió con el superintendente de la CFE Zona Mazatlán, Víctor Manuel Morachis Machado, el tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo; el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado y el subdirector de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, con quienes se acordó priorizar la seguridad de locatarios y consumidores, mediante la implementación de medidas preventivas y adecuaciones que permitan contar con instalaciones más seguras y funcionales, en apego a los lineamientos actuales de modernización y normatividad vigente.
A esta reunión privada convocada por la Alcaldesa, dijo que no fue requerida la directiva del mercado municipal, pero que a la de este martes 13 de enero, sí acudirán sin falta.
“Sí, estamos invitados por el doctor Servando Rojo mañana (martes) a dicha reunión. Nosotros esperamos que las cosas fluyan de manera positiva para poder que se culmine este proyecto que es de suma importancia. Estamos convocados para mañana (martes) a las doce”.
Confió que a partir de este encuentro se puedan tomar la mejor decisión y solicitar el permiso ante el INAH para iniciar con las obras.
“Nosotros estamos confiados en que todo va a llegar a buen puerto. Y lo que nosotros buscamos, es que se hagan las cosas de manera correcta”.
Relató que la primera fase que se hizo fue cuando empezaron por todo el perímetro del mercado, por donde fueron canalizadas las mangueras para cruzar los cables, pero fue la CFE quien decidió que no quedaran por dentro del mercado, aún sin haber autorización del Instituto.
El directivo detalló que el proyecto de rehabilitación del sistema eléctrico del legendario mercado municipal tiene un plazo de siete meses, que también contempla la sustitución de lámparas del exterior e interior, entre otros cambios que lo modernizarán en vísperas de cumplir en mayo los 127 años de fundación.
El proyecto de rehabilitación de la red de electrificación tiene autorizado por parte del Gobierno del Estado una inversión de 23.2 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas estatal.