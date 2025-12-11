$!Ante crisis en México, para ser empresarios hay que ser de una casta que aguanten: Canacintra

“Los empresarios parecemos piñatas finas nos pegan, nos pegan, nos pegan y no nos caemos”, dijo la líder nacional de los industriales, María Lourdes Medina Ortega al hablar de lo difícil de mantener empleos hoy en día en México.

La dirigente nacional de Canacintra encabezó en Mazatlán el panel empresarial de la celebración de 80 años de liderazgo y compromiso empresarial en el sur de Sinaloa.

Dentro del panel denominado Legado y Futuro, dijo que ante las crisis que enfrenta el País, para ser industrial y empresarios hay que ser de una casta que aguanten como el roble.

“Una casta que aguantemos como el roble, parecemos piñatas finas nos pegan, nos pegan, nos pegan y no nos caemos”, asentó.

Agregó hay otra característica de que los industriales cuentan con hombres y mujeres que priorizan el bienestar de cada uno de los colaboradores.

“Nosotros no podremos cobrar la quincena, pero jamás falta la nómina. Se dice fácil pero no es fácil, pero la verdad ese compromiso que asume la industria de mantener es la mejor forma de homenajear a nuestro México querido”, manifestó.