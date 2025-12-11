$!Ante crisis en México, para ser empresarios hay que ser de una casta que aguanten: Canacintra

“Los empresarios parecemos piñatas finas nos pegan, nos pegan, nos pegan y no nos caemos”, dijo la líder nacional de los industriales, María Lourdes Medina Ortega al hablar de lo difícil de mantener empleos hoy en día en México.
La dirigente nacional de Canacintra encabezó en Mazatlán el panel empresarial de la celebración de 80 años de liderazgo y compromiso empresarial en el sur de Sinaloa.
Dentro del panel denominado Legado y Futuro, dijo que ante las crisis que enfrenta el País, para ser industrial y empresarios hay que ser de una casta que aguanten como el roble.
“Una casta que aguantemos como el roble, parecemos piñatas finas nos pegan, nos pegan, nos pegan y no nos caemos”, asentó.
Agregó hay otra característica de que los industriales cuentan con hombres y mujeres que priorizan el bienestar de cada uno de los colaboradores.
“Nosotros no podremos cobrar la quincena, pero jamás falta la nómina. Se dice fácil pero no es fácil, pero la verdad ese compromiso que asume la industria de mantener es la mejor forma de homenajear a nuestro México querido”, manifestó.
Aseguró que el sector erradica la pobreza generando más de 100 millones de empleos de calidad y no necesitan que les suban el salario mínimo.
Estimó que para los 10 años en adelante prevén trabajar por una política industrial que no existe en ningún estado ni a nivel País, y se van a enfocar a formularla.
Habló como prioridad debe impulsarse la inversión extranjera directa a México y que Canacintra apoyará para abrirles las puertas para una mayor generación de empleos.
Además, destacó que debe apoyarse a la pequeña y mediana empresa, porque se necesita que más empresarios sean industriales.
Wendy Hernández Fierro, Subsecretaria de Fomento Económico, acudió como representante del Gobernador de Sinaloa, quien reconoció un Mazatlán en consolidación como punto estratégico industrial y el liderazgo de Canacintra por su compromiso empresarial.
En el panel empresarial participaron los directivos de los grupos industriales de Alerta, Bimbo y Venados, hablando de los retos que han tenido que enfrentar durante 80 años de fundación, de su legado y como ejemplo de permanencia como industrias consolidadas en esta ciudad.
La dirigente nacional aprovechó el panel para reconocer que los industriales durante la pandemia.
“Todos aguantamos porque no sabíamos cuánto iba a durar ni para cuánto más nos alcanzaría de los ahorros que teníamos y mantuvimos los empleos”.
Resaltó que se mantuvo viva a una cámara que todos los días se reinventa y que cada dirigente le pone el apóstrofe con las mejores prácticas para que permee la ética industrial y representación digna, y sobre todo por amor al País.
La celebración de aniversario de Canacintra Mazatlán continuará la noche del jueves con la entrega del Galardón industrial al grupo atunero Pinsa, como el más importante de América Latina.