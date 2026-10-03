$!Ante disminución de oleaje, esperan repunte en paseos marítimos de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante la disminución de marea alta y fuerte oleaje, prestadores de servicios de paseos marítimos recreativos en Mazatlán esperan que la demanda se recupere durante los próximos días, conforme mejoren las condiciones del tiempo se vuelvan favorables, después de que han limitado sus recorridos y reducido la afluencia de clientes. La menor intensidad de las olas observada este sábado alentó la expectativa de una mayor llegada de visitantes interesados en estas actividades, cuya oferta habitual incluye recorridos por la bahía de Mazatlán, el canal de navegación, la flota pesquera y los alrededores de las islas.

Víctor, trabajador del sector, señaló que durante los últimos días y ante la intensidad de la marea y el constante y elevajo oleaje, la actividad se mantuvo baja, por lo que esperan condiciones más favorables para trabajar con mayor regularidad. “Ha estado muy para abajo todo esto, no ha estado muy bien y pues esperando, esperando a ver que baje la marejada y eso para que pueda trabajar bien”, comentó.

Aunque todavía enfrentan limitaciones para realizar sus rutas habituales, apuntó que este sábado comenzaron a observar una mayor presencia de clientes respecto a los días anteriores. “Para hoy tenemos un poquito más de gente porque ya bajó la marejada”, dijo. El trabajador consideró que la afluencia podría aumentar durante el resto del fin de semana, siempre que las condiciones del mar permitan mantener las salidas. “Parece que de aquí para mañana, un poquito más de gente quizás”.

La expectativa surge después de varios días en los que las marejadas obligaron a concentrar los paseos en el interior del canal de navegación, reduciendo las opciones de recorrido que ofrecen a los visitantes, incluso manteniendo el cierre del puerto. Ante esto, Víctor señaló que la actividad pudiera volver a ofrcer los recorridos por esta zona, así como el traslado de visitantes hacia la Isla de la Piedra, donde acuden a restaurantes para comer y pasar parte del día. Por ello, los recorridos disponibles y la estancia en los restaurantes se mantienen como opciones para quienes contratan el servicio, mientras las actividades de playa dependen de la evolución del mar. De esta forma, con una mayor presencia de clientes este sábado, los prestadores esperan recuperar parte de la demanda en los próximos días y, conforme las condiciones lo permitan, ampliar nuevamente sus paseos por los atractivos marítimos del puerto.