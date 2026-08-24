$!Ante el intenso calor, prevén lluvias fuertes para Mazatlán y municipios del sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ La interacción del Monzón Mexicano con la circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará cielos nublados y altas probabilidades de lluvias en los municipios del sur de Sinaloa, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.
A través de un comunicado, los modelos predictivos para Mazatlán pronostican, a partir de la medianoche y durante las primeras horas del martes, lluvias muy fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.
Ante este escenario, Protección Civil advirtió que los niveles de agua podrían incrementarse en algunas vialidades, generando encharcamientos y posibles afectaciones a la circulación. En caso de ser necesario, se podrían implementar cierres preventivos para garantizar la seguridad de la población.
La dependencia invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados emitidos a través de los canales oficiales y a acatar las indicaciones de las autoridades. Asimismo, recomendó extremar precauciones al conducir y, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, solicitar apoyo a través de los números de emergencia.