$!Ante el intenso calor, prevén lluvias fuertes para Mazatlán y municipios del sur de Sinaloa

MAZATLÁN._ La interacción del Monzón Mexicano con la circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará cielos nublados y altas probabilidades de lluvias en los municipios del sur de Sinaloa, informó la Dirección Estatal de Protección Civil.

A través de un comunicado, los modelos predictivos para Mazatlán pronostican, a partir de la medianoche y durante las primeras horas del martes, lluvias muy fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.