Ante exceso de ruido en playa Pinitos, en Mazatlán, autoridades buscarán acercamiento con bandas musicales

Ante las quejas de vecinos del área de playa Pinitos debido el exceso de ruido generado por grupos musicales en horarios fuera de lo permitido, la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna, informó que el Ayuntamiento sostendrá reuniones con las bandas para buscar acuerdos que permitan una convivencia ordenada durante las vacaciones.

La Alcaldesa explicó que la intención no es impedir la actividad de los músicos, sino que se desarrolle respetando los niveles de ruido y los horarios establecidos, con el objetivo de evitar molestias tanto para residentes como para visitantes que visitan dicha zona.

“Estos vecinos me dicen que todo el día hay música y mucho ruido; entonces, vamos a ir hablando con todos estos grupos de músicos para que tengan los correctos decibeles; que estén también funcionando a horas y que no estén molestando a los turistas, porque todos tienen derecho a un Mazatlán en orden y a convivir de una manera ordenada”, expresó Osuna Zavala.

Señaló que estas acciones se realizarán en coordinación con Oficialía Mayor y otras dependencias municipales, como parte de la atención a los reportes ciudadanos que ha recibido el Gobierno Municipal.

Comentó que tras concluir sus actividades del viernes, realizó un recorrido por el malecón, donde constató una importante presencia de turistas nacionales, principalmente de estados como Durango y Coahuila, lo que refleja una buena afluencia de visitantes en este periodo vacacional.

Durante el recorrido también detectaron problemas relacionados con vehículos estacionados en lugares prohibidos, especialmente en zonas de alta afluencia, situación por la que se reforzó la vigilancia de Tránsito Municipal mediante el operativo Cero Tolerancia.

“Vamos a estar con el operativo Cero Tolerancia, porque es importante que vengan a Mazatlán y lo disfruten todos por igual, sin que haya gente que les esté haciendo pasar mal el día. Estuve con Tránsito Municipal y estuvimos viendo desde la parte de la 5 de mayo; le dimos vuelta hasta el monumento al Escudo y nos regresamos hasta la Zona Dorada

Añadió que en el área de las Letras de Mazatlán se presentó un conflicto por automóviles que obstruían la circulación, aunque con la intervención de elementos de Tránsito Municipal la situación fue resuelta sin mayores incidentes.