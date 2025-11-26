Ante hechos violentos en Mazatlán, Alcaldesa dice que trabajan todos los días con estrategia de seguridad

Ante los diversos hechos violentos registrados durante los últimos días en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que todos los días se trabaja con la estrategia de seguridad que impulsa la Presidenta de la República.

“Todos los días trabajamos en la Mesa de Construcción de Paz y seguimos fuertes con la estrategia nacional de seguridad que marca nuestra Presidenta de la República”, expresó Palacios Domínguez.

Apenas el pasado lunes dijo que los hechos violentos que se registran en este municipio se han tomado en cuenta en las mesas de seguridad.

“Sí, por supuesto, tenemos operativos específicos para comercios, operativos específicos para transporte, operativos específicos también para Protección Civil que se está dando acompañamiento y bueno, decirles que la Mesa de Seguridad trabajamos todos los días, es una coordinación entre los tres niveles de Gobierno y lo que buscamos es la pacificación de Mazatlán y que todo se lleve a cabo con tranquilidad y paz”.

En lo que va de noviembre se han registrado en Mazatlán dos ataques a expendios de venta de cervezas y a una tienda de abarrotes presuntamente con artefactos explosivos que han dejado una persona muerta y dos heridas en total.

Mientras que la noche del pasado 27 de octubre también se registró una agresión presuntamente con un artefacto explosivo en un expendio de venta de cervezas ubicado en la Colonia Valle de Urías donde resultó herida una persona que posteriormente falleció en un hospital a donde fue llevada para recibir atención médica:

Entre otros hechos violentos registrados durante las últimas semanas en Mazatlán se encuentra la persecución a balazos la noche del pasado lunes 24 de noviembre contra un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Colonia Nuevo Milenio, cuando se encontraba franco o fuera de servicio y falleció posteriormente en el Hospital Militar a donde fue trasladado a recibir atención médica.

Además de las agresiones con explosivos y los asesinatos, en este puerto se siguen presentando casos de personas privadas de la libertad como el de dos personas del sexo femenino que ocurrió la noche del sábado 22 del presente mes en un establecimiento comercial ubicado en la Colonia Palos Prietos, de las cuales hasta el momento se desconoce su paradero.