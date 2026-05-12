Ante incremento de calor, escuelas de Mazatlán solicitan apoyo con aires acondicionados

Tras el incremento de las altas temperaturas en la ciudad, continúan las solicitudes de escuelas locales hacia la dirección de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán en busca de apoyos para la adquisición de aires acondicionados, comentó el titular de la dependencia, Francisco Javier García Ruiz.

Indicó que hasta el momento han recibido alrededor de 50 peticiones por parte de planteles escolares, por lo que ya se encuentran realizando trámites para ver qué escuelas no han sido beneficiadas con otros programas sociales y puedan entrar en esta nueva convocatoria.

“Tenemos ahorita alrededor de 50 solicitudes de escuelas. Entonces, estamos analizando ya los trámites administrativos, pero dejando claro que no entrarían en el tema de ‘Peso a Peso’, que es otra partida. También hay solicitudes de material de construcción, de pintura y de minisplit en el tema de las escuelas”, dijo García Ruiz.

”Se está trabajando de cerca con la Secretaría de Educación Pública para no repetir las escuelas que se les está dando los apoyos, porque hay que recordar que el sábado se les dio del programa ‘La Escuela es Nuestra’ a 115 escuelas, así que no queremos repetir nosotros los recursos del municipio con esas mismas escuelas”.

Señaló que el año pasado se logró apoyar a más de 60 escuelas con este tema de minisplit y aires acondicionados, gracias a una inversión de un millón 500 mil pesos, sin embargo, aún se está analizando de cuánto va a ser la inversión para no salirse de una partida presupuestal que ya tienen.

Asimismo, mencionó que gracias al programa ‘Peso a Peso del Bienestar’, varias escuelas rurales fueron beneficiadas con aires acondicionados para el ciclo escolar pasado, pues en aquella zona es donde más se han visto afectado por temas de altas temperaturas.

”Sí han caído algunas solicitudes, ahí es hasta dos aires acondicionados por escuela, ese límite sí entra en en ‘peso a peso’. El año pasado fueron muchísimas las escuelas que se ayudaron de zona rural, por la necesidad que tienen telesecundarias y telebachilleratos”.