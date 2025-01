$!Ante inseguridad en zona serrana del sur de Sinaloa, párrocos actúan con prudencia: Vicario General

“Especialmente de la sierra del Rosario, unos párrocos sí han tenido mucha prudencia: sí han celebrado un poquito más temprano, la gente dice: no se preocupe padre, puede celebrar tarde, no hay ningún problema, sí dice, pero mejor vamos siendo prudentes, son medidas que a veces son puestas al alcance del fiel de esas regiones y él lo dice, incluso hay fieles que dicen padre no venga ahora para acá”, añadió el padre Aguilar Martínez.

“Ellos saben que no va haber ningún problema, pero tampoco quieren exponer ni exponerse, de hecho es toda la parte de la serranía de los municipios de Sinaloa, de la Diócesis especialmente, que es Escuinapa, El Rosario, Concordia, San Ignacio y Cosalá”, detalló.

En esos lugares los párrocos han optado por celebrar las misas más temprano o por ejemplo si tenían que ir a alguna comunidad que está más hacia la parte central o lo más profundo de la sierra ahí si han dicho que por esa vez no van a ir o hay otra serie de actividades.

”Por ejemplo, un párroco les mandaba folletos para que celebraran en familia la Navidad, entonces un folletito que iba explicado para ver si les vamos a hacer ésto, vamos a hacer un nacimiento y vamos a poner el Niño Dios y vamos a hacer estos rezos, eso siempre ha existido en la Iglesia de celebrar la Navidad en familia, incluso hasta el Adviento (periodo de preparación para la Navidad)”, expresó el Vicario de la Diócesis de Mazatlán.

Ola de violencia en Sinaloa

Desde el pasado 9 de septiembre se recrudeció la violencia en la entidad tras la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado ya más de 670 homicidios dolosos y más de 779 personas privadas de la libertad.

El padre Aguilar Martínez expresó que el enviar folletos a comunidades ubicadas en lo más profundo de la sierra es el parte por el problema de inseguridad que se vive en Sinaloa, pero por otra parte es una práctica más o menos común porque también muchos pueblos no tienen fácil acceso, por ejemplo la Parroquia de San José, en Copala, Concordia, además de El Cuatantal.

Explicó que a veces el párroco no puede ir hasta allá no necesariamente por la violencia, sino que no puede ir a celebrar por las distancias y lo accidentado del camino.

“Entonces ellos se valen de ese tipo de instrumentos, unas dos hojitas con una celebración de la Navidad ahí en familia”, añadió.

“Aquí ahorita por el momento no ha habido que sepamos no, (amenazas contra sacerdotes), el señor Obispo, hace poquito tuvimos una reunión y les preguntó a algunos de los párrocos: ¿oye cómo está la situación allá?,pues sí algunos dicen que está difícil, otros dicen sí es difícil, pero no nos impide ejercer el ministerio”, expresó el padre Aguilar Martínez.

“Y preguntaba si había algún tipo de amenazas para padres y dicen que no, que por el momento para ellos no, no sé si alguno lo oculte, porque también no es tan fácil a veces (decirlo), pero por lo menos no se ve que lo esté ocultando, que estuviera más precavido en otras cuestiones y no, cuando hay alguna reunión que tenemos aquí sí han venido los padres”.