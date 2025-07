Ante inseguridad, llama Coparmex a la unidad

Ante momentos desafiantes de inseguridad, Coparmex llamó a empresas a la unidad.

Judith Verónica Estrada Osuna, presidente de Coparmex Mazatlán, dijo que les está costando mayor esfuerzo para subsistir a las empresas del giro turístico, además de los inversionistas e importadores que están siendo afectados.

Ante un inicio del segundo semestre que no ha podido darle la vuelta al tema de la inseguridad, admitió que la contratación de personal adicional se verá afectada.

“No es como un escenario tampoco fácil, entendemos que se han estado mejorando en algunas cuestiones de seguridad pero no ha sido suficiente para darle la vuelta a todo lo que está sucediendo en el estado y en especial en nuestra ciudad. Está costando mucho más esfuerzo el poder recuperar nuestra principal actividad de lo que es el turismo”, admitió la empresaria.

Ante las dificultades, destacó que las empresas se están esforzando por mantener los empleos en lo que resta del año.

“Muchas de las empresas socias están muy enfocadas en mantener los empleos en no hacer obviamente despidos, sin embargo entendemos que hay algunos giros que están siendo más afectados que otros y que están teniendo la necesidad de no contratar el personal adicional, como es el giro turístico, que generalmente de temporada y que hoy en día no estamos viendo eso”, expuso.

Estrada Osuna habló de la posibilidad de registrarse ciertas afectaciones en las exportaciones a Estados Unidos, de entrar en vigor los aranceles por los incrementos que provocarán.

Dijo que Coparmex buscará apoyar como siempre a los jóvenes empresarios para que sus proyectos emprendedores inicien fortalecidos.