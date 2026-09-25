$!Ante la ola de violencia en Mazatlán, la Gobernadora y la Alcaldesa encabezan la Mesa Estatal de Construcción de Paz

MAZATLÁN._ Ante la ola de violencia, que no cesa en Mazatlán, la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó de manera privada, junto con la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, la Mesa Estatal de Construcción de Paz, realizada la mañana de este viernes 25 de septiembre, en las instalaciones de la Cuarta Región Naval.

A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que durante la reunión, autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron seguimiento a los avances en materia de seguridad y analizaron las condiciones que prevalecen en el municipio, con el objetivo de mantener una coordinación permanente entre las instituciones.