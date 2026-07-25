Ante la presencia de lluvias en la sierra de Sinaloa PC eleva vigilancia por riesgo de deslaves y movimientos de tierra

Ante el incremento de las lluvias registradas principalmente en la zona serrana de Sinaloa, Protección Civil mantiene vigilancia permanente para atender posibles afectaciones derivadas de la saturación del suelo, deslaves y movimientos de tierra.

Así lo informó el director de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas, quien señaló que las precipitaciones que se han presentado en la sierra sinaloense han contribuido a la recuperación de los niveles de las presas de Sinaloa, debido al ingreso de humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México, condiciones que mantienen un pronóstico favorable de lluvias para los próximos días.

Sin embargo, expresó que las autoridades mantienen activos los protocolos preventivos ante la posibilidad de afectaciones en comunidades serranas, donde las lluvias pueden generar deslizamientos de tierra, caída de rocas u obstrucciones en caminos.

“Tenemos semanas que está lloviendo en nuestra sierra y las presas ya van por el 28 por ciento y se están recuperando muy rápido porque está lloviendo en toda la sierra. Hay un buen pronóstico porque está entrando humedad del Pacífico y del Golfo de México. Son las lluvias que estaban pronosticadas y por eso enviamos un boletín para que la ciudadanía esté enterada”, dijo.

“Ahorita que se está saturando el suelo siempre hay movimiento de masa, eso es histórico, pero más ahora que no ha dejado de persistir la lluvia, por lo que es importante estar atentos al pronóstico de lluvia y tomar decisiones entre sociedad y gobierno”, agregó.

Navarrete Cuevas destacó que el Estado cuenta con 136 refugios temporales de primera respuesta preparados para ser utilizados en caso de alguna emergencia, los cuales hasta el momento ninguno ha sido habilitado, debido a que no se ha requerido realizar evacuaciones.

Llamó a la población, principalmente a quienes habitan en zonas consideradas de riesgo, a mantenerse informada, identificar las rutas de evacuación y conocer la ubicación de los refugios temporales.

“Es importante que la ciudadanía tome decisiones junto con el gobierno, que ubiquen sus refugios temporales y sus zonas de riesgo, y que atiendan las recomendaciones de los cuerpos de auxilio”, declaró .

Explicó que las lluvias constantes provocan una mayor humedad en el terreno, lo que incrementa la posibilidad de movimientos de masa y deslaves, principalmente en caminos rurales y comunidades ubicadas en zonas altas.

En este sentido, mencionó que municipios de la zona serrana ya han reportado algunos puntos con afectaciones, como Badiraguato, donde se trabaja de manera coordinada con autoridades municipales y la Secretaría de Obras Públicas del Estado para atender posibles obstrucciones en las vías de comunicación.

Además, comentó que este tipo de fenómenos son parte de los riesgos naturales asociados a la temporada de lluvias, por lo que la prevención debe realizarse de manera conjunta entre autoridades y ciudadanía.

“Si la naturaleza está haciendo lo propio, nosotros también tenemos que hacer lo propio. Primero es estar enterados de cómo está el pronóstico de lluvia y después tomar decisiones entre sociedad y Gobierno”, dijo.

Navarrete Cuevas reiteró que Protección Civil mantiene vigilancia en las zonas serranas de Sinaloa, con especial atención en la región sur del estado, para actuar de manera oportuna ante cualquier situación de riesgo.