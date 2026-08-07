Ante la problemática con vendedores y prestadores de servicios, se reúnen para analizar la atención en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el compromiso de mantener una estrecha coordinación con las autoridades federales y sumar esfuerzos en beneficio de los mazatlecos, la Presidenta Municipal interina, Minerva Osuna Zavala, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Renato Ocampo Alcántar, y el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Marco Antonio Moreno León.

A través de un comunicado se informó que durante el encuentro, celebrado en el despacho de la Presidenta Municipal, se analizaron temas relacionados con la atención y mejora de la zona de playa y Zona Dorada, particularmente en lo referente a vendedores y prestadores de servicios, además de asuntos ambientales que requieren atención coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

Osuna Zavala refrendó la disposición del Gobierno municipal para trabajar de manera conjunta con las dependencias federales y generar acciones que contribuyan al orden, la protección del medio ambiente y al mejor aprovechamiento de los espacios públicos y turísticos de Mazatlán, siempre privilegiando el bienestar de la ciudadanía.

En la reunión también estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez; y la directora de Ecología y Medio Ambiente, Erika García Campos, quienes participaron en el análisis de los temas y en la definición de líneas de trabajo que permitan fortalecer la coordinación institucional y avanzar en acciones a favor de Mazatlán.