Ante la violencia en Mazatlán, Alcaldesa participa en la Mesa de Coordinación y Construcción de Paz realizada en la Tercera Región Militar

MAZATLÁN._ Ante los hechos de violencia en Mazatlán, como son los homicidios y los robos violentos de motos, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, participó la mañana de este viernes en la reunión de la Mesa de Coordinación y Construcción de Paz con integrantes de los tres órdenes de Gobierno en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

A través de un comunicado y sin detallar las acciones, el Gobierno de Mazatlán informó que durante el encuentro, la Alcaldesa destacó las estrategias coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales, cuyo objetivo es priorizar la seguridad de visitantes y locales en el puerto, fortaleciendo las acciones preventivas y de vigilancia en diversos sectores de Mazatlán.

Entre los temas abordados en la reunión privada, se analizaron las acciones operativas que se implementarán durante el próximo fin de semana con motivo de los festejos por el Día de las Madres, buscando mantener el orden y brindar tranquilidad a las familias que acudirán a realizar compras o visitar los diversos camposantos.