$!Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las altas temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 46 grados y alta humedad que pegan con todo en Mazatlán, han provocado que turistas y locales abarroten las playas del puerto buscando refrescarse por un momento.

Pese al mar de fondo que se registra en las costas de Mazatlán, las familias acuden a bañarse en el mar.