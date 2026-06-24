Mazatlán
|
Temperaturas

Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán

Pese al mar de fondo, las playas reportan buena afluencia de bañistas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/06/2026 18:04
24/06/2026 18:04

MAZATLÁN._ Las altas temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, con sensación térmica de hasta 46 grados y alta humedad que pegan con todo en Mazatlán, han provocado que turistas y locales abarroten las playas del puerto buscando refrescarse por un momento.

Pese al mar de fondo que se registra en las costas de Mazatlán, las familias acuden a bañarse en el mar.

  • $!Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán
  • $!Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán
  • $!Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán
  • $!Ante las altas temperaturas, mazatlecos y turistas se refrescan en playas de Mazatlán

Playas de la zona del malecón y de la zona hotelera registraban buena afluencia de bañistas.

Con paraguas, comida y música de banda, los turistas y locales disfrutan de un día en la playa.

#Turismo
#Temperaturas
#Playas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube