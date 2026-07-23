Ante ola de violencia, Gobierno de Mazatlán instala retenes para revisar motociclistas

Tras reiterar que cerca de la medianoche del miércoles al jueves llegaron 900 militares más para reforzar la seguridad en Mazatlán, la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, informaron la implementación de retenes para revisión de motociclistas como parte de las acciones para contrarrestar la violencia en este municipio.

“Personalmente yo he platicado con el Secretario (de Seguridad Pública Municipal) y le he estado solicitando algunas cosas, sobre todo retenes que ya se pusieron desde ayer, hay retenes de motocicletas para que solamente una persona vaya arriba, porque ya estamos viendo que hay un patrón de dos personas cuando pasan estos sucesos”, agregó Osuna Zavala en entrevista.

“Entonces ya están los retenes y están en la revisión de todas las motocicletas y lo de Cero Tolerancia, o sea, si no traes papeles de tu motocicleta pues te lo vas a recoger, evitar que viajen dos personas en una motocicleta”.

Además, precisó que aparte de los 900 militares más que llegaron durante la madrugada ya habían arribado 400 más y otros tantos en días pasados para reforzar la seguridad en este puerto, pero también están trabajando las corporaciones policiales, el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C4.

“Yo no les puedo prohibir que vengan, Mazatlán está abierto para todos los turistas, nosotros tenemos ya mucha seguridad con toda la gente que nos está legando, los militares, porque ellos están haciendo sus nuevas estrategias, que les digo las afinan todos los días porque pasan sucesos y el comportamiento es diferente, no es como en otras ocasiones, entonces los militares no están apoyando mucho”, subrayó la Alcaldesa.

“Están todos invitados a Mazatlán, Mazatlán está muy bien, nosotros vemos que las cuestiones de hotelería están en muy buena posición, muy buenos porcentajes, yo ví a las cámaras ayer hablando en redes sociales que tenían muy buena aceptación, 90, 100 por ciento de capacidad en los hoteles, entonces eso habla bien de que Mazatlán está seguro para los turistas”.

Pese a que tan sólo entre el miércoles y jueves han sido asesinadas nueve personas en Mazatlán y otras ocho han resultado heridas en ataques a balazos, recalcó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha estado haciendo muy buen trabajo en la prevención, que es su esfera de labores, está en los puntos.

El Secretario del Ayuntamiento dijo que la Policía Municipal es el primer respondiente ante la comisión de algún delito, está en todos los lugares porque tienen un ámbito en el cual ellos ejercen la autoridad que es el Bando de Policía y Buen Gobierno, también se tienen los jueces cívicos.

“Hay una cantidad enorme desde recuperación de motocicletas, detener a personas que están generando algún tipo de violencia, pero las condiciones que se presentan de alto impacto, que además salen de la esfera municipal porque son encargo ya del Gobierno federal y del ámbito también judicial pues esa línea donde va”, continuó Ríos Pérez.

“Decirles que en los hechos que se han presentado ha sido la Policía Municipal que detuvo a presuntos responsables y fueron presentados ante autoridad, o sea, eso también hay que decirlo, ha sido la Policía Municipal muy constante y que en este fortalecimiento que está haciendo el operativo, hoy en la mañana lo platicábamos, pues seguramente se tiene que ver reflejado en las acciones que ya la Mesa Operativa se quedó trabajando el día de hoy para fortalecer la seguridad”.

También expresó que este repunte de la violencia en los últimos días en Mazatlán se debe a una pugna que hay entre un grupo y que en la mayoría de los casos han sido hechos muy dirigidos, todos los cuales han sido muy lamentables y ya las fiscalías generales tanto estatal como federal conforme les corresponda ya se están haciendo cargo de las investigaciones.

“Pero se está atendiendo, hoy esperamos que haya ese fortalecimiento en el operativo,que se esté trabajando y esperemos que (disminuya la violencia)”.

Además, precisó que los retenes son una parte, además hay un Cero Tolerancia que ya se está implementando y hay muchos detenidos, gente que se está deteniendo por asuntos administrativos y a veces caen con otros elementos que se tienen que poner a disposición de la Fiscalía.

Añadió que la revisión a los motociclistas es constante y también se sabe que mucha gente se traslada en motocicleta por la economía, pero en ocasiones se ponen en riesgo porque llevan hasta a la esposa y los niños sin casco de seguridad, sin protección, poniendo en riesgo la vida de quienes se transportan de esa manera.