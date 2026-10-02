Ante oleaje y socavones propone sector hotelero evaluar resistencia del malecón de Mazatlán

Ante los daños ocasionados por el oleaje y la aparición de socavones, el empresario hotelero José Ramón Manguart Sánchez propuso que, una vez concluida la temporada de huracanes, las autoridades realicen un estudio de la franja costera y del malecón de Mazatlán para evaluar su resistencia y determinar qué estructuras requieren reforzamiento.

El presidente de la Asociación de de Hoteles y Moteles Tres islas de Mazatlán señaló que esta revisión permitiría identificar necesidades de intervención y prevenir accidentes ante futuros embates del mar, además de evitar reparaciones más costosas.

“Sería como una propuesta pedir a las autoridades que después de esta temporada de huracanes se pueda hacer un estudio sobre toda la franja costera, el malecón, precisamente para medir la resistencia de la estructura instalada”, comentó.

El representante hotelero manifestó que las condiciones recientes del oleaje le generaron preocupación por la capacidad de la infraestructura para resistir fenómenos similares en los próximos años.

En este sentido, aclaró que no es especialista en el tema y que corresponde a personal técnico determinar si el malecón cuenta con la fortaleza necesaria para soportar esos impactos.

“Yo nunca había visto el mar en las situaciones que hoy en día lo estamos viendo. Yo me imagino, no soy experto, que el malecón, gran parte de él, no está construido para tener la fortaleza que implican los embates del mar, huracanes cercanos”, declaró.

El empresario indicó que hará llegar la propuesta a las autoridades, aunque reconoció que desconoce si una evaluación de este tipo corresponde al Gobierno municipal, al estatal, al federal, o si requiere la participación de los tres órdenes de Gobierno.

Por tal motivo, consideró que definir esas responsabilidades y revisar las condiciones de la infraestructura permitiría tomar medidas oportunas, con una perspectiva preventiva.

De esta forma, mencionó que su inquietud se concentra en el comportamiento que podrían tener las estructuras a mediano plazo si no fueron diseñadas para soportar condiciones como las observadas recientemente, una situación que planteó someter a evaluación especializada.

“Si no fue pensado o construido para eso, habría que analizar por quienes lo construyeron en el 2017-2018, para que se tomen las medidas pertinentes a tiempo, porque siempre lo preventivo va a ser más barato que los correctivos”, manifestó.

Plantea evaluar tramos en voladizo construidos en 2018

Al referirse a las modificaciones realizadas al malecón, Manguart Sánchez expuso diferencias entre las intervenciones de 2003 y 2018, que, desde su perspectiva, deben considerarse al revisar su resistencia.

Según su explicación, los trabajos de 2003 consistieron principalmente en cambiar y ampliar la banqueta mediante una modificación del talud, es decir, de la inclinación de la estructura por el lado del mar.

“El del 2003 fue prácticamente un cambio de banqueta y ampliación de banqueta, modificando el talud de la inclinación que tiene por el lado del mar”, señaló.

En contraste, afirmó que durante la intervención de 2018 se demolió y reconstruyó la estructura desde los cimientos hasta la banqueta, además de incorporar tramos en voladizo hacia el mar para ampliar el espacio correspondiente a la ciclovía.

“En el del 2018 prácticamente se tumbó todo, hablando desde cimientos hasta lo que viene siendo la banqueta, y se hizo un volado en gran parte de ellos, precisamente lo que viene siendo el ancho de la ciclovía”, explicó.

Manguart Sánchez describió que esa ampliación sobresale hacia el mar sin apoyarse directamente sobre la arena, por lo que insistió en que se evalúe la resistencia del conjunto de la infraestructura.

Asimismo, mencionó los socavones que se han presentado como otro motivo para realizar una revisión, por lo que planteó el solicitar un análisis técnico para establecer una causa específica de esos daños.

Manguart Sánchez destacó que el malecón tiene un peso importante en la valoración que los visitantes hacen de Mazatlán, por lo que consideró que su conservación también repercute en la percepción del destino turístico.

De tal forma que reiteró que la propuesta busca prevenir accidentes y contar con elementos técnicos para definir los refuerzos necesarios, antes de que nuevos episodios de oleaje puedan ocasionar mayores afectaciones.